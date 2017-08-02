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Ярлык секс-символа льстит актеру, но настоящего мужчину он может оскорбить, рассказал в эфире программы "Встретились, поговорили" на радио Baltkom российский артист театра и кино, певец, телеведущий, народный артист РСФСР Михаил Боярский.

"Я не являюсь секс-символом, я - секс-реальность. Но если серьезно, то я считаю, что такой ярлык может быть очень оскорбительным для человека. Это подошло бы ослу или жеребцу, а я - мужчина. Я хочу символизировать не одно, а все мужские качества.

Я много раз слышал от поклонниц, что был их первой любовью, что в детстве они хотели за меня выйти замуж. Это очень льстит, не скрою. Но сейчас, конечно, уже поздно. Может быть и к сожалению, ведь те женщины, которым тогда было по 4, 5, 7 лет сейчас выглядят просто великолепно. Но я - трудный мужчина, у меня много недостатков, вредных привычек и плохой характер. Хотя моя жена это и отрицает, потому что хорошо воспитана", - рассказал Михаил Сергеевич.

Напомним, 2 августа в программе "Встретились, поговорили" на радио Baltkom побывал российский актер театра и кино, певец, телеведущий, народный артист РСФСР Михаил Сергеевич Боярский.