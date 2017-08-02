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Депутат Рижской думы Вилнис Кирсис допускает возможность выдвижения своей кандидатуры на должность председателя правления "Единства" и ожидает поддержки коллег. Однако он готов уступить кандидатам, имеющим опыт работы в правительстве и больший авторитет. Об этом он рассказал в эфире радио Baltkom.

"Готовность стать председателем партии появилась у меня после того, как многие члены "Единства" сказали мне, что были бы рады, если бы я решился на этот шаг. Поэтому я думаю, что поддержка была бы.

Но все же я немного подожду и посмотрю, не будут ли баллотироваться первые лица партии. Если это будет, к примеру, Валдис Домбровскис, то я, конечно свою кандидатуру не буду предлагать. Если же этого не случится, то наверняка можно будет сказать, что в партии "Единство" настал час молодых, или скажем, новых лиц.

Я считаю, что сейчас господин Домбровскис был бы лучшим председателем, чем я, поскольку все-таки у него есть авторитет и опыт. Однако, если на пост главы партии будет выдвинут Эдвард Смилтенс, то с ним я готов посоперничать", - пояснил депутат.

Политик признал, что партия нуждается в переменах, но относительно ее будущего настроен оптимистично.

"Партии, конечно, нужно меняться, но с теми многими, кто говорит о ней уже на печальной ноте я не согласен. Только что были выборы в самоуправления, и мне лично многие говорили, что в Рижскую думу "Единство" не попадет. Но, как видно, мы все-таки преодолели барьер и работаем в думе. Поэтому к упадническим мнениям я бы не очень прислушивался", - сказал Вилнис Кирсис.

Напомним, как писал Mixnews, заместитель председателя партии Эдвард Смилтенс сказал в интервью Латвийскому телевидению, что партию "Единство" нужно не спасать, а строить заново.