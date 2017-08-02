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Введение награды за помощь в раскрытии преступлений помогло бы раскрытию латентных, например, экономических преступлений. Об этом в эфире радио Baltkom заявил профессор юридического факультета Рижского университета им. Страдиня, бывший руководитель Госполиции Алдис Лиелюксис.

Недавнюю инициативу о выплате награды за помощь в раскрытии преступлений в общих чертах Лиелюксис поддерживает. Однако он выразил сомнение, что она реализуема, поскольку за последние 20 лет неоднократно выдвигалась идея создать подобный фонд, но до сих пор ничего не получилось.

«Современный мир становится более материальным, можно посмотреть и на другие страны. Есть случаи, когда покупается эта информация для раскрытия преступлений за очень большие деньги. Поэтому в других странах такие фонды создаются. Там они создаются из тех средств, которые конфискуются у преступного мира», - пояснил эксперт.

По его словам, до недавнего времени в Латвии даже не существовало четкого порядка распределения конфискованных денег. И были случаи, когда Латвия все изъятые у преступников в рамках какой-либо операции деньги отдавала по запросам другим странам – даже миллионы, при том, что латвийские правоохранительные органы тоже выполняли часть работы. Сейчас же такие вопросы в соответствии с Уголовно-процессуальным законом решаются Минюстом.

«Было бы неплохо финансировать информаторов, особенно для борьбы с латентными преступлениями», - уверен Лиелюксис.

Также Алдис Лиелюксис считает, что государство могло бы компенсировать затраты добровольцам, которые помогают полиции. Например, как в случае с недавними поисками пропавшего ребенка в Лиепае, когда многие люди потратили не только свое время, но и топливо для машин.

Как уже писал Mixnews, на портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за выплату финансового вознаграждения помогающим раскрыть преступления.

По мнению автора инициативы Артурса Иквилдса, людям, оказывающим существенную помощь в раскрытии преступлений, необходимо выплачивать вознаграждение. Такая практика существует в ряде европейских стран, в том числе в Германии и Нидерландах.