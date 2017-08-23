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Косовские власти допрашивали латвийского журналиста, главного редактора портала IMHO-club Юрия Алексеева с его коллегой из Эстонии в течение 6 часов, но за неимением оснований для предъявления каких-либо обвинений, оба они были отпущены и теперь направляются домой, об этом в интервью порталу Mixnews рассказал сам Юрий Алексеев. Также журналист рассказал, как происходило задержание и какие основания для задержания им были предъявлены.

"Мы неделю, с журналистом из Эстонии Родионом Денисовым, путешествовали по Косово, съездили в Македонию, встречались с монахами, посещали монастыри, встречались с косовскими сербами, много разговаривали. Собирали материал о том, как живет сейчас современное Косово", - рассказал Алексеев.

Журналист также описал, как проходило задержание.

"Сегодня мы, закончив свои дела, выехали в сторону Сербии. Буквально через три минуты на обогнала полицейская машина, остановила, забрали наши документы и под конвоем увезла в участок в город Бенионе. Там с каждым в течение 6 часов вели перекрестный допрос на английском языке. Нам предложили переводчика с русского языка, но его надо было очень долго ждать, поэтому мы отвечали на английском", - рассказал Алексеев.

Он пояснил, что власти Косово им предъявили обвинения по поводу разжигания межнациональной розни, но никаких доказательств этому так и не нашли.

"Нам предъявили обвинения по 147 статье Уголовного кодекса Косова, которое звучит как, - разжигание религиозной и межэтнической розни. Основанием для таких обвинений были несколько постов в Facebook, которые мы опубликовали в социальной сети в течение этой поездки - Родион и я", - рассказал журналист, добавив, что "снования достаточно смехотворные, никакого разжигания там нет".

Алексеев предположил, что основанием для задержания послужило желания проверить личные вещи.

"Думаю, что основанием было пошариться по нашим вещам, посмотреть, что у нас в компьютерах, в телефонах, в фотоаппаратах. Все эти 6 часов они просматривали и копировали все содержимое нашей техники, но поскольку ничего криминального не нашли, допрос был долгий, в конце концов нас выпустили и под конвоем довезли до границе, а там подождали, чтобы мы пересекли границу", - сказал Алексеев.

По словам латвийского журналиста, сейчас они с коллегой из Эстонии направляются домой.

"Мы пересекли границу и сейчас едем по свободной стране Сербии. На вопрос, сможем ли мы потом еще раз посетить Косово, нам ответили - "Да, но только в наручниках", - сказал журналист.

Как ранее сообщал портал Mixnews, главный редактор интернет-портала IMHO-club Юрий Алексеев был задержан властями Косово за якобы "пророссийскую деятельность" против интересов Приштины.

"Сотрудники полиции Косово задержали сегодня около 11.30 на трассе Партеш-Гнилане группу журналистов, русских по национальности - Юрия Алексеева из Латвии, Родиона Денисова и его супругу Веру из Эстонии", - сообщило Радио и телевидение Косово.

Отмечалось, что задержанных подозревают в "тайных действия против интересов Косово".

Также сообщалось, что задержание произошло после записи интервью с главой муниципалитета Партеш Драганом Николичем. Съемочная группа перед этим провела на территории Косово и Метохии два дня.