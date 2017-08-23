Авария водопровода у Spice: дорога затоплена, движение заблокировано (4)
Эксклюзив | 23 августа 2017 года, 23:35
Из-за аварии водопровода в районе торгового центра Spicе в Пардаугаве затоплен участок улицы Карла Улманя гатве, для движения закрыты две полосы в сторону Юрмалы.
Авария произошла во время ремонтных работ. В результате ошибочных действий была повреждена труба диаметром в один метр. Хлынувшая из нее воды затопила участок дороги на улице К. Улманя гатве. Сейчас движение там заблокировано по двум полосам в сторону Юрмалы. Утром ограничения останутся в силе.
На месте работают ремонтные бригады Rigas ūdens. Они пытаются устранить последствия аварии.
Диверсию готовили американскому посольству. Не иначе
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Посольские об.ССались..
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В рижском водоканале одни алкаши остались как и в рижской думе,наверно из за таких горе ремонтников MAXIMAИ рухнула
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