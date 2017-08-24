Эксклюзив |

Голливудский продюсер Джефф Мост, один из создателей франшизы "Ворон" (в том числе и первого фильма с Брэндоном Ли) считает, что фильмы ужасов становятся более психологическими. Он убежден, что в этом жанре снова наступает время Хичкока.

В эксклюзивном интервью радиостанции Baltkom, которой Джефф Мост дал в рамках круглого стола посвященного "Страху и фильмам ужасов", продюссер признался, что в будущем фильмы ужасов будут становится все более интеллектуальными.

-В каких жанрах Вы работали и какой из них ваш любимый? Как вы относитесь к конкретно жанру хоррор?

Я работал практически во всех жанрах киноиндустрии. И я наиболее известен по франшизе "Ворон", которую чаще всего относят как раз к фильмам ужасов. Мы сняли четыре фильма, сериал и создали саундтрек. Сейчас мы собираемся переснять франшизу, основывая ее на оригинальном комиксе. Естественно, когда главный герой восстает из мертвых и ждет мести - такой фильм можно причислить к хоррору, это нормально. Но мы также работали и в готическом хорроре и я уверен, что будет много других вещей, которые мы снимем в будущем.

-Куда, как Вы считаете, движется жанр ужасов?

Сейчас фильмы ужасов ушли от своих начал сплэттер-панка и безумия и стали намного более психологическими. Теперь хоррор запугивает более приземленными техниками. Целевая аудитория фильмов ужасов в большинстве стран - подростки и молодые люди слегка за 20. Вы знаете, это как будто ритуал ходить на фильмы жанра хоррор парами или группами друзей, чтобы пережить то, что нельзя почувствовать у себя дома - коллективный испуг и шок. Хоррор действительно эволюционировал и поднялся с такими фильмами как "Прочь" (Get Out), который является как фаворитом аудитории, так и коммерчески успешным проектом. И я считаю, что сейчас ударение ставится на более остроумные и приземленные истории, истории, которые близки широкой аудитории. Но также, немаловажен психологический портрет героев, подтекст хоррора. Фильмы ужасов отдалились от более простых как например "Техасская резня бензопилой" к более интеллектуальным и вдохновляющим сюжетам.

-Кого Вы могли бы выделить среди современных режиссеров фильмов ужасов и почему?

Я думаю, самый видный из режиссеров сейчас Джордан Пил, он действительно перевернул жанр хоррора с ног на голову. Он продемонстрировал как достаточно простой и приземленный концепт может быть пересказан в более грандиозном, даже Хичкоковском смысле. Я считаю, что сейчас существует желание превознести жанр ровно так же, как это сделал Хичкок в свое время. Внимание больше обращено на разбор всего по кусочкам, слои в сюжете, создание более сложных персонажей. Сейчас, мы перешли на другую фазу хоррора, где больше психологического подтекста. То, что нам так нравилось в Хичкоке возвращается и, Джордан Пил, как мне кажется, станет лицом этого жанра которого будут стараться копировать режиссеры будущего.