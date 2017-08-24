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Советская оккупация существенно затормозила развитие Латвии и откинула страну на многие десятки лет назад. На это в письменном комментарии для радио Baltkom указала журналист Ивета Буйке, которая решила собрать воспоминания простых людей о жизни во время советской оккупации.

Она отметила, что всего того, что было достигнуто в советские времена, независимая Латвия могла бы достигнуть гораздо быстрее.

"В основе моей идеи - горький вывод о том, что всего того, что нам принесло насильственное включение в состав СССР, было бы гораздо быстрее достигнуть и без нахождения в составе советской империи. Это мы можем увидеть на примере других европейских стран, которые не были оккупированы, где в лучшем состоянии находятся дороги, жилой фонд, а также более высокий уровень медицинского обслуживания и конкурентоспособная промышленность", - отметила Буйке.

По словам Буйке, Латвия до сих пор не достигла уровня жизни других европейских стран, которых не оккупация не коснулась.

"Красивые воспоминания о молодости, а также любовь есть у людей во все времена и при любых обстоятельствах, так что и это не является ничем таким, за что следовало бы быть благодарными коммунистической партии и правительству СССР. Как раз наоборот – оккупация откинула нас на многие десятки лет назад. Мы до сегодняшнего дня не смогли добиться такого же положения дел, как у государств, которые до войны находились почти на той же стадии развития, что и Латвия", - указала она.

Напомним, как уже пиcал Mixnews, журналист Ивета Буйке решила собрать воспоминания простых людей о жизни во время советской оккупации. Таким образом, она надеется на то, что реальные рассказы жителей помогут бороться с ложью о том времени, которую, по ее словам, сейчас активно распространяют в публичном пространстве.

Фото: twitter.com/IvetaBuike