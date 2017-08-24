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Современные ученики не должны просто пассивно воспринимать все, что им говорят. Они и так постоянно находятся в инфосреде, и для них разработано специальное модульное обучение с акцентом на критическое мышление. Об этом в эфире радио Baltkom сообщил директор Государственного центра содержания образования (ГЦСО), доктор исторических наук Гунтар Цатлакс.

"Процесс пересмотра содержания образования мы начали с дошкольного возраста до учеников 12-х классов. Теперь в центре обучения будет стоять школьник. Для нас важно, какими знаниями и умениями будет обладать человек после окончания школы, так как мы живем в глобальном мире и пространством Латвии ограничиваться не будем", сказал Цатлакс.

Он отметил, что нынешняя форма образования не соответствует сегодняшней повестке дня.

"Сейчас школьные программы перенасыщены информацией. Это система 20 века, когда дается много знаний сразу обо всем, что существенно. Сейчас по стандарту в средней школе около 25 предметов, разумеется, что учителям и ученикам просто некогда углубляться в самую суть. Поэтому мы будем придерживаться подхода "лучше меньше, но лучше, чем понемногу и обо всем",- пояснил Цатлакс.

Также директор центра добавил, что подход учителя к своей работе должен быть не столько информативным, сколько эмпирическим.

"Допустим, что на уроке изучается тема миграции. С одной стороны, учитель может читать лекции, готовить презентации. С другой стороны, учитель может дать задание взять интервью у одного из живущих в Латвии беженцев. Когда ребенок ищет информацию сам и понимает, что он делает и для чего, такое знание будет более эффективным. Мы научим детей навыкам уметь искать необходимую информацию и анализировать ее. Ведь ученики больше не пассивные "восприниматели" всего, что говорят. Они постоянно находятся в инфосреде", - заключил Цатлакс.

Как сообщалось ранее, с сентября в 100 школах начнется пилотный проект, согласно которому учителя будут работать по новым рекомендациям.