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Руководство Латвии поздравило Украину с 26-ой годовщиной независимости. В свою очередь в военном параде в центре Киева вместе с представителями других стран НАТО приняли участие 4 латвийских военнослужащих.

Президент Латвии Раймонд Вейонис поздравление написал в Twitter. «Сердечные приветствия всем украинцам в День независимости! Мира и процветания!

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич также поздравил украинский народ. «Теплые поздравления всем украинцам в День празднования независимости. Впечатлен вашей волей и духом в борьбе за независимости Украины», - написал Ринкевич.

Глава Минобороны Латвии Раймонд Бергманис пожелал солнечно жизни Украине.

"С Днем независимости Украину! В Киеве начинается военный парад в честь 26-летия независимости! Солнечной жизни Украине!", - написал глава минобороны.

Тем временем представители Национальных вооруженных сил Латвии приняли участие в параде в центре Киева, посвященном Дню независимости Украины. Посольство Украины в Латвии в социальной сети Twitter поблагодарило Латвию за поддержку.

«Группа вооруженных сил Латвии на параде войск в честь 26-й годовщины независимости Украины», - сказано в сообщении посольства, которое снабдило запись хэштегами #UAIndependenceDay2017 #ДеньНезалежності

Украина 24 августа отмечает 26-ю годовщину независимости страны. В этот день в Киеве состоялся военный парад.

В частности, по Крещатику промаршировали подразделения вооруженных сил Канады, Эстонии, Великобритании, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и США. Также на параде были представлены военные Грузии и Молдавии. Гостями мероприятия стали глава Пентагона Джеймса Мэттиса и министры обороны Литвы, Латвии, Польши, Черногории, Эстонии, Грузии, Молдавии, а также замминистра обороны Великобритании.

За мероприятием наблюдали специально прибывшие в Киев министры обороны разных стран мира, в том числе глава Пентагона Джеймс Мэттис, передает РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что работал переводчиком для главы американского военного ведомства во время парада. «Мне сегодня пришлось немножко побыть переводчиком министра обороны Соединенных Штатов Америки (...). Я ему перечислял, кто идет [на параде]. Гость похвалил наше войско», — сказал Луценко.

Украину с Днем независимости поздравили лидеры многих государств, в том числе президенты США, Великобритании, Германии, а также балтийских стран, в том числе и Латвии.