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Распустить Рижскую думу будет не так просто, как кажется министру по вопросам охраны окружающей среды и регионального развития Каспарсу Герхардсу. Для начала с таким предложением необходимо обратиться в Сейм и суметь доказать обоснованность своего требования. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал депутат Рижской думы, член правления партии "Единства" Олаф Пулкс. По его словам, недочеты, которые вызвали недовольство министра уже устранены.

"Я думаю, высказывания министра о роспуске Рижской думы - это всего лишь высказывания. Каспарс Герхардс более заметен своими высказываниями, нежели действиями. Посмотрим, что после этого последует. Обратиться ли он в Сейм, сумеет ли аргументировать свое намерение. Ведь большинство депутатов уже внесли все необходимые коррективы, которые требовало ведомство", - пояснил Пулкс.

Тем не менее, депутат отметил, что поддерживает министра в его инициативе разобраться в ситуации.

"Если смотреть по существу, то работа в Рижской думе устроена неправильно. Не все 60 депутатов могут работать на благо города. Партии "Согласие" и "Честь служить Риги" потеряли 7 депутатов с прошлого созыва. Но несмотря на это, они сделали так, чтобы во всех комитетах у них заседали на два человека больше. Это противозаконно. Например, ни один из представителей "Единства" не работает в трех комитетах Рижской думы. Я рад, что министр высказался по этому поводу и поддерживаю его. Но я хочу, чтобы он еще и начал действовать", - добавил Пулкс.

Депутат также подчеркнул, что из-за количественного превосходства, инициативы оппозиционных партий на заседаниях комитетов даже не рассматриваются.

"Была идея о введении страхования здоровья для пенсионеров. Чтобы финансированием занималась именно Рижская дума. Этот вопрос можно было хотя бы затронуть. Но если председатель думы говорит о несостоятельности этой идеи, то мы даже не можем вынести это на обсуждение. Это высокомерие со стороны депутатов коалиции", - заключил Пулкс.

Как сообщалось ранее, министр по вопросам охраны окружающей среды и регионального развития Каспарс Герхардс пригрозил распустить Рижскую думу, если в ней не будет обеспечена нормальная работа.