Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич призвал российские власти к прозрачному судебному процессу над российским режиссером, художественным руководителем "Гоголь-центра" Кириллом Серебренниковым. Ринкевич указал, что МИД Латвии внимательно следит за происходящим и призывает не преследовать деятеля культуры по политическим мотивам.

"Следя за судебным процессом над Серебненниковым, призываем к прозрачному судебному процессу, а не к политическому преследованию". - написал Ринкевич на своей странице в Twitter.

Closely following case of renowned theater director #Serebrennikov in Russia, call for transparent legal process, not political persecution