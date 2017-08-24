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Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич призвал российские власти к прозрачному судебному процессу над российским режиссером, художественным руководителем "Гоголь-центра" Кириллом Серебренниковым. Ринкевич указал, что МИД Латвии внимательно следит за происходящим и призывает не преследовать деятеля культуры по политическим мотивам.

"Следя за судебным процессом над Серебненниковым, призываем к прозрачному судебному процессу, а не к политическому преследованию". - написал Ринкевич на своей странице в Twitter.

Closely following case of renowned theater director #Serebrennikov in Russia, call for transparent legal process, not political persecution — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 24 августа 2017 г.

Напомним, ранее представители Латвийского Национального театра, с которым уже много лет сотрудничает Кирилл Серебренников назвали арест российского режиссера "расправой с ним как с художником".

В свою очередь директор рижского Национального театра Ояр Рубенис сказал в интервью радио Baltkom, что шокирован задержанием и возможным заключением художественного руководителя "Гоголь-центра", российского режиссера Кирилла Серебренникова.

Между тем, в свою очередь российский писатель, поэт-публицист и политический деятель Эдуард Лимонов в интервью радио Baltkom высказал мнение, что если Следственный Комитет России принял решение арестовать Кирилла Серебренникова, значит есть доказательства его вины.

Он заявил, что если человек украл, то должен понести наказание и неважно какую должность он занимает.

Как ранее писал Mixnews, 22 августа стало известно о задержании режиссера по подозрению в организации хищения не менее 68 млн рублей (933 тысячи евро), выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа". После этого Серебренникову было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Свою вину он не признал.

23 августа Басманный суд Москвы отправил художественного руководителя "Гоголь-центра", под домашний арест до 19 октября.