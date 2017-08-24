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Для того, чтобы министр смог распустить думу, ему необходимо сначала внести изменения в законе, которые одобрит Кабинет министров, после чего их рассмотрит парламент. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал член парламентской комиссии по госупарвлению и самоуправлениям, депутат Сейма от Союза "зеленых" и крестьян Айнарс Межулис, комментируя угрозы главы министерства охраны окружающей среды и регионального развития Каспарса Герхардса о роспуске Рижской думы.

"Министр должен действовать согласно законодательству. Да, у него есть право распустить самоупарвление, но сначала он должен внести изменения в законе через Кабинет министров, после чего Кабмин отдает эти попарвки на рассмотрение в Сейм, за которым будет последнее слово", - пояснил Межулис.

По словам депутата, подобные случаи в истории Латвии уже встречались.

"Такие прецеденты уже были. Когда-то в селе Ренда, в Кулдигском крае и также в самоуправлении Кекавы были предложены коррективы, которые Сейм принял на законодательном уровне. Но стоит отметить, что это совсем не быстрый путь", - заключил Межулис.

Как сообщалось ранее, министр по вопросам охраны окружающей среды и регионального развития Каспарс Герхардс пригрозил распустить Рижскую думу, если в ней не будет обеспечена нормальная работа.