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Сценарий сговора в Даугавпилсской думе был придуман при активном участии правящих партий в столице, сказал в эфире радио Baltkom глава парламентской фракции "Согласия", зампредседателя правления партии Янис Урбанович.

"В Даугавпилсе живут умные люди, которые видят и понимают, что в городе происходит. Сговор состоялся. И состоялся он не в Даугавпилсе, а при посредничестве и активном участии Риги. И Рига не скрывает, а рукоплещет, я имею ввиду соответствующие правящие круги. Против этого у "Согласия" лома нет. Думаю те, кто "подбил на лету" достаточно активно начавшего работу мэра, поплатятся за это. А что касается "Согласия", то мы привыкли к тому, что нас бьют. Но все, что нас не убивает, делает нас сильнее", - сказал Урбанович.

Также руководитель парламентской фракции "Согласия" также указал, что мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш активно начал свою работу и это является одной из причин, почему его решили убрать.

"У меня нет претензий к Андрею Элксниньшу. Он проработал там чуть-чуть, но занял достаточно активную позицию, были начаты многие работы. Думаю, это одна из причин , что все у него идет хорошо и его, как восходящего лидера второго крупнейшего города Латгалии надо сковырнуть", - указал политик.

Урбанович убежден, что, вскоре в Латгалию поступят дополнительные средства, обещанные центральной властью.

"Я надеюсь, что сейчас те, кто его решил это сотворили и продолжают сотворять сполна получат обещанные золотые дожди от правящей партии, в которой то есть, то нет, то считается, то не считается товарищ Эйгимс и его товарищи. Меня радует, что в Даугавпилсе по линии министерств и ведомств появятся какие-то дополнительные деньги. Я рад ,что у Эйгимса закрылась история с долгами . Я рад, что, скорее всего закроются уголовные процессы в отношении бывшего мэра. Вообщем, все у них там будет хорошо. Наверное", - указал Урбанович.

Как сообщал портал Mixnews, представитель "Нашей партии", депутат Даугавпилсской думы Рихард Эйгимс заявил на пресс-конференции, что выходит из коалиции с "Согласием", чтобы сотрудничать с Латгальской партией, возглавляемой бывшим мэром города Янисом Лачплесисом.

В четверг, депутаты Даугавпилсской думы не поддержали предложение Элксниньша освободить от занимаемой должности вице-мэра города Рихарда Эйгимса ("Наша партия").

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш ("Согласие") готов работать и в оппозиции, заявил он.

По мнению Элксниньша, важнее, чем поддержка лично ему, тот факт, чтобы дума не поддерживала "проделки" отдельных депутатов, одна из которых обсуждалась сегодня на внеочередном заседании думы.

Мэр информировал правоохранительные органы о попытке приобрести за неадекватно высокую цену ненужный самоуправлению земельный участок.