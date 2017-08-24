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Министр обороны Латвии Раймонд Бергманис, который сейчас находится с официальным визитом в Киеве, ничего не слышал о произошедшем сегодня в центре столицы Украины взрыве. Об этом он рассказал в интервью радио Baltkom.

По словам министра, он прибыл на Украину в среду, 23 августа, когда страна отмечала День государственного флага, и уже успел встретиться с президентом Украины Петром Порошенко.

"Я об этом слышу от вас, у меня такой информации нет. Все праздновали, ничего похожего я не видел и не слышал. Я прибыл сюда вчера, когда Украина отмечала день своего флага. Прошла встреча с президентом Порошенко, с участием трех министров Балтийских стран и Черногории. Она продлилась целый час, так что нас подробно ознакомили с ситуацией на Украине. Поговорили и о том, как мы видим наше будущее сотрудничество", - сказал Бергманис.

Министр также отметил, что наблюдая за празднованием 26-ой годовщины независимости Украины, был поражен, как в течение нескольких лет возросла боеспособность страны, а также патриотизм украинских жителей. По его словам, он убедился в том, что Украина непобедима.

"Мы посмотрели очень внушительный, очень впечатляющий парад вооруженных сил. Я был с визитом на Украине два года назад, спустя два года я просто не поверил тому, что я увидел, как выросла боеспособность, готовность, патриотизм и единство Украины. По настроению людей, по тому, как они празднуют, я понял, что Украина непобедима. Это мое личное мнение", - сказал Бергманис.

Напомним, Украина 24 августа отмечает 26-ю годовщину независимости страны. В честь этого сегодня в Киеве состоялся военный парад, в котором также приняли участие представители Национальных вооруженных сил Латвии.

Сегодня, в центре Киева в правительственном квартале взорвался неизвестный предмет, в результате чего пострадали два человека. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, информация о пострадавших уточняется.