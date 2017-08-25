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Заявлениями о роспуске Рижской думы представители правящих партий пытаются снизить рейтинги партии "Согласие" перед предстоящими осенью 2018 года выборами в Сейм. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал глава парламентской фракции "Согласия", зампредседателя правления партии Янис Урбанович.

"Выборы на носу, рейтинги у "Согласия", с их точки зрения, противные. Поэтому они решили, что надо по всем фронтам, кто что может, делать так, чтобы у "Согласия" дела шли все хуже и хуже. Они не понимают такую простую истину, что они там в своих кабинетах могут мешать сколько угодно, но люди не дураки. Не все дураки, не всегда и не все время", - сказал Урбанович.

Как сообщалось ранее, министр по вопросам охраны окружающей среды и регионального развития Каспарс Герхардс пригрозил распустить Рижскую думу, если в ней не будет обеспечена нормальная работа.

Между тем, как в эфире радио Baltkom рассказал член парламентской комиссии по госупарвлению и самоуправлениям, депутат Сейма от Союза "зеленых" и крестьян Айнарс Межулис, для того, чтобы министр смог распустить думу, ему необходимо сначала внести изменения в законе, которые одобрит Кабинет министров, после чего их рассмотрит парламент.

"Министр должен действовать согласно законодательству. Да, у него есть право распустить самоупарвление, но сначала он должен внести изменения в законе через Кабинет министров, после чего Кабмин отдает эти попарвки на рассмотрение в Сейм, за которым будет последнее слово", - пояснил Межулис.

По словам депутата, подобные случаи в истории Латвии уже встречались.

"Такие прецеденты уже были. Когда-то в селе Ренда, в Кулдигском крае и также в самоуправлении Кекавы были предложены коррективы, которые Сейм принял на законодательном уровне. Но стоит отметить, что это совсем не быстрый путь", - заключил Межулис.