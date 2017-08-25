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Иногда стыдно за президента Латвии, указал Мартиньш Бондарс, комментируя информацию о том, что канцелярия президента впредь не будет раскрывать данные о зарплатах сотрудников. Об этом политик написал в своем аккаунте в социальной сети Twitter.

"Полностью понимаю: есть моменты, когда хочется скрыть, что у Латвии есть президент!, - написал политик.

С ним согласились не все. Например, пользовательница Twitter, позиционирующая себя рижанку с активной политической позицией, указала, что Бондарс, будучи главой президентской канцелярии у тогдашнего президента Вайры Вике-Фрейберги тоже получал критику за слишком дорогие зарубежные вояжи и обеды в ресторане "Винцент".

"Кто бы говорил! Все уже забыли про траты руководимой Бондарсом канцелярии президента ВВФ в ресторане Vincent и дорогие зарубежные поездки, однако голосование против публикации зарплат чиновников все еще в памяти. Господин ищет дешевую популярность. Других вариантов в его ситуации нет", - пишет Андра.

"Этот вопрос стали поднимать только тогда, когда в то время Народная партия испугалась, что Вайра Вике-Фрейберга создаст свою партию, после этого никого больше траты президентской канцелярии не интересовали", - написал еще один пользователь по имени Эдгар.

На что получил ответ от активистки. "Информация о любых тратах должностных лиц денег налогоплательщиков должны быть доступны. Может быть я ошибаюсь, но, кажется, и ВВФ были скрыты", - написала Анда.

По словам же Эдгара, этот вопрос стали поднимать только тогда, когда в то время Народная партия испугалась, что Вайра Вике-Фрейберга создаст свою партию, после этого никого больше траты президентской канцелярии не интересовали.

Еще один участник дискуссии указал, что сейчас это только пустые разговоры, все равно ничего не изменится.

"А все только возмущены и все. А могли бы и в Конституционном суде это решение оспорить - выходит не все чиновники равны, кто-то есть равнее", - написал пользователь.

Как сообщал портал Mixnews, канцелярия президента Латвии впредь не будет раскрывать данные о зарплатах сотрудников, выплаченных им доплатах и премиях, поскольку есть "неприкосновенность частной жизни", пишет "Diena".

Канцелярия президента Раймонда Вейониса, регулярно выплачивавшая в прошлом году своим сотрудникам щедрые доплаты и премии на сумму более 2,5 тыс. евро не за конкретные достижения, а просто "на основании результатов оценки проделанной работы", после того, как эта информация стала достояниям публики, решила впредь не раскрывать сведения о доплатах, премиях и денежных призах и даже о зарплатах конкретных сотрудников и их изменении.

Одной из причин подобных действий может быть факт, что зарплатный фонд канцелярии на этот год втихую был увеличен почти на треть по сравнению с прошлым годом, пишет издание.