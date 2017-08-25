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Специалист по общественным отношениям Гинтс Кнокс, являющийся активным пользователем социальной сети Twitter, обратил внимание на фотографию корреспондента информационного агенства LETA Эдийса Паленса, назвав ее "фото года в латвийской политике".

На снимке запечатлены Айвар Лембергс (Латвии и Вентспилсу) и Солвита Аболтиня (Единство), идущие на баскетбольный матч между сборными Латвии и Чехии. Примечательно, что оба политика надели майки болельщиков с символикой Латвии.

"Эдийсу Паленсу в одной фотографии удалось вместить всю латвийскую политику. Фото года", - написал Кнокс.

Edijam Pālēnam izdevies vienā bildē satilpināt visu Latvijas politiku. Gada foto. ©@edijsfotolv pic.twitter.com/Cwe965s1YL — Gints Knoks (@Knoks) August 25, 2017

Пользователи соцсети стали обсуждать фотографию.

Глава общества юристов Айвар Боровков указал, что еще давно говорил, что если они объединятся, остальные могут идти собирать грибы или сосать лед".

В свою очередь другой пользователь написал, что "в первый момент, показалось, что Лембергс скрывает под курткой наручники".

Некоторые из пользователей успели сделать так называемые фото-мэмы.

А одна из пользовательниц соцсети отметила цвет брюк Лембергса. "Самое лучшее в этой фото - это розовые брюки Лембергса. Ему на самом деле на все плевать".

"Супер - майки одинаковые. Все понятно. Эти персонажи в Латвии один другого сжирают, а за границей целуются, - пишут пользователи.

В четверг, 24 августа в спорткомплексе "Arēnā Rīga" состоялась проверочная игра в баскетбол между сборными Латвии и Чехии. На игре присутствовали президент Латвии, латвийские политики, звезда латвийского баскетбола Кристап Порзиньгис и прославленная спортсменка Ульяна Семенова.