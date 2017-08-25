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Скорее всего, партия "Согласие" потеряет пост мэра Даугавпилса, но чудеса случаются. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал политолог, исследователь, профессор ЛУ Ивар Иябс, комментируя изменения в коалиции Даугавпилского самоуправления.

"Внеочередные заседания просто так не созывают. Скорее всего, что Элксниньш уже не будет мэром к концу следующей недели. Но чудеса всякие случаются", - сказал политолог.

Иябс подчеркнул, что "Согласие" никогда не было значимой политической силой в Даугавпилсе.

"На этих выборах от них шел Андрей Элксниньш, который является политиком национального масштаба. Это было серьезной заявкой, но у них нет абсолютного большинства, а Эйгимс и Лачплесис - это традиционные игроки для Даугавпилса, и они обыграли "Согласие"", - сказал он.

По словам политолога, потеря кресла мэра города не является для партии трагедией.

"Не думаю, что это трагедия для "Согласия", так как для них Даугавпилс не был приоритетом", - отметила Иябс.

Напомним, трое депутатов из списка "Нашей партии" в Даугавпилской думе уже подписали новый коалиционный договор и подали заявление о созыве внеочередного заседания думы для рассмотрения вопроса об отставке мэра Андрея Элксниньша.

Накануне Эйгимс заявил, что выходит из коалиции с «Согласием», чтобы сотрудничать с Латгальской партией, возглавляемой бывшим мэром города Янисом Лачплесисом.