Политолог о мэре Элксниньше: остается верить в чудеса (2)
Скорее всего, партия "Согласие" потеряет пост мэра Даугавпилса, но чудеса случаются. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал политолог, исследователь, профессор ЛУ Ивар Иябс, комментируя изменения в коалиции Даугавпилского самоуправления.
"Внеочередные заседания просто так не созывают. Скорее всего, что Элксниньш уже не будет мэром к концу следующей недели. Но чудеса всякие случаются", - сказал политолог.
Иябс подчеркнул, что "Согласие" никогда не было значимой политической силой в Даугавпилсе.
"На этих выборах от них шел Андрей Элксниньш, который является политиком национального масштаба. Это было серьезной заявкой, но у них нет абсолютного большинства, а Эйгимс и Лачплесис - это традиционные игроки для Даугавпилса, и они обыграли "Согласие"", - сказал он.
По словам политолога, потеря кресла мэра города не является для партии трагедией.
"Не думаю, что это трагедия для "Согласия", так как для них Даугавпилс не был приоритетом", - отметила Иябс.
Напомним, трое депутатов из списка "Нашей партии" в Даугавпилской думе уже подписали новый коалиционный договор и подали заявление о созыве внеочередного заседания думы для рассмотрения вопроса об отставке мэра Андрея Элксниньша.
Накануне Эйгимс заявил, что выходит из коалиции с «Согласием», чтобы сотрудничать с Латгальской партией, возглавляемой бывшим мэром города Янисом Лачплесисом.
"Туда - сюда - обратно! А Эйгимсу - приятно!" (с) Журнал "Мурзилка"...
Краткая характеристика на члена Ндрагетты - Рихарда Эйгимса (погоняло: - Эйгимциони Коррупциони) - Стремится походить на своего кумира - Сильвио Берлускони! И стрижкой, и краской для волос! И ярый поклонник футбола! Не расстается со Спорт - Экспрессом, где всё о Спартаке! )))
Опять усядется старый юркий пилило и кроило.