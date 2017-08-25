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Новый закон о финансировании здравоохранения будет предусматривать в том числе и страхование здоровья бездомных людей, с условием, что они будут размещены либо в домах для престарелых, либо в социальных приютах.

Об этом в эфире радио Baltkom сообщил председатель парламентской подкомиссии по общественному здоровью, депутат от партии "Единство" Ромуальд Ражукс, комментируя заявление Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода о том, что введение новой системы повысит уровень смертности некоторого сегмента общества.

"Мы полагаем, что бездомные могут быть застрахованы в течении двух месяцев, после того, как он попадает в больницу. А по истечению этих двух месяцев должно определиться его дальнейшее будущее. За эти месяцы социальные работники смогут определить его в какую-то группу. По показателям смертности младенцев, от СПИДа и туберкулеза наши показатели самые высокие в Европе. Даже Болгария нас опережает. Хуже некуда", - сказал он.

Напомним, Национальный трехсторонний совет по сотрудничеству решил объединить варианты, предложенные Минздравом и Латвийским профсоюзом работников здравоохранения и социального ухода, которые предусматривают, что те, кто не платит налоги, смогут получать полную корзину услуг – им придется платить в будущем году 4 евро 30 центов в месяц , а через два года уже 21 евро 50 центов в месяц.