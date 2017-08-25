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Журналист радиостанции “Эхо Москвы” и популярный блогер Александр Плющев считает, что к популярным в молодежной среде субкультурам, таким как, например, рэп-батлы необходимо относиться с уважением. Об этом он рассказал в интервью радиостанции Baltkom.

"Я считаю, что надо знать кто такие бьюти-блогеры и чем они занимаются, что такое рэп и все эти субкультуры. Кто как красится, и кто как одевается. Это может показаться неважным, но знаете что? Перестаньте чваниться и кичиться, просто представьте себе, что вместо младшего поколения у вас туземцы с их детскими обычаями", - говорит Плющев.

По его словам, не надо смеяться над тем, что вам кажется непонятным.

"Они играют с бусами, молятся богам и пляшут странные танцы, разукрашивают себя и вставляют перья. А вы смеетесь над ними и их обычаями. И говорите им, что у вас есть иконы, храмы и навязываете им это, мол это и есть настоящая культура. Конечно, вы обидите так любой другой народ. Точно так же и молодежь, которая очень тонко чувствует, что если вы говорите, что готовы слушать только бардов и Виктора Цоя день и ночь, а все остальное это барахло, которое не имеет ценности, то младшее поколение будет на вас в обиде", - сказал Плющев.

"Состязание" между двумя российскими рэп-исполнителями Гнойным и Oxxxymiron состоялось в Санкт-Петербурге 6 августа. Его видеозапись появилась на канале Versus Battle лишь в ночь на понедельник, а зрители не разглашали сведения об исходе битвы, победителем которой стал Гнойный.

На данный момент у видео на Youtube более 19 миллионов просмотров.