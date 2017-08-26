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В Латвии необходимо избавиться от ситуации, когда старшеклассники не имеют представления о том, в какой сфере хотят работать. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал директор Государственного центра содержания образования (ГЦСО), доктор исторических наук Гунтар Цатлакс.

По его словам, согласно планам по системе образования к школах, основные знание ученики будут получать до 11 класса, а в 12 углубленно изучать те предметы, которые необходимы им для дальнейшей учебы.

"Пора прекращать с практикой, когда школьники в старших классах не знают, чем будут заниматься. Это не нормально! Сейчас начнут работать консультанты по карьере. Еще мы хотим ввести систему, чтобы вся программа была освоена в 10-м и чуть-чуть в 11-м классе, но к 12-му классу ученики должны знать, куда пойдут учиться дальше", - рассказал он.

Как сообщалось ранее, с сентября в 100 школах начнется пилотный проект, согласно которому учителя будут работать по новым рекомендациям.