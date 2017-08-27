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Россия и Латвия должны поддерживать постоянный диалог, касающийся вопросов экономики и совместных проектов, так как это в интересах жителей обеих государств. Об этом в эфире радио Baltkom заявил министр сообщения Латвии Улдис Аугулис.

По его мнения, несмотря на политические разногласия, Россия и Латвии способны и должны сотрудничать.

"Прежде всего мы должны разговаривать и вместе работать. Если мы не будем разговаривать, прорабатывать совсестные пути, из того же Китая, то у нас ничего не получится. Я думаю, что в обеих странах живут люди, которые хотят хлебушка с колбасой, а не только хлебушка. Каждая страна должна думать о том, как развивается их экономика. Мы видим, что мы можем работать вместе, плечом к плечу", - сказал Аугулис.

Напомним, что 15 августа, в Риге состоялось 7-е заседание латвийско-российской межправительственной комиссии.