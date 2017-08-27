Эксклюзив |

Известный российский тележурналист Владимир Познер рассказал о том, что Иван Ургант очень закрытый и аккуратный человек, который не высказывает свое мнение, а его программа выходит в записи и за ней смотрят «в четыре глаза». Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью радиостанции Baltkom.

«Ваня — очень закрытый. Шутки — шмутки — это все да. А так он абсолютно закрытый человек. Мне взламывать эту дверь? Я могу, если надо, я знаю что спросить. Но потом думаешь: да ну к черту, а зачем?», - сказал Познер, который считает неудачным свое первое интервью с Иваном Ургантом в программе «Познер».

Журналист пояснил, что одно дело разговаривать с действующими политиками, и совсем другое с артистами и телеведущими.

«Когда я разговариваю с членом правительства, депутатом Госдумы, когда я разговариваю с людьми, которые влияют на судьбу страны, принимают законы — это другой разговор. А что Ваня Ургант? Ну да он ведет программу на телевидении, играет в кино», - продолжил Познер.

Отвечая на вопрос, не считает ли он Ивана Урганта лидером мнений, Познер ответил, что нет.

«Мало кто скажет, какое у него мнение. Он очень в этом смысле аккуратен, я не скажу, что это плохо. И его программа идет не в прямом эфире — ее тоже смотрят в четыре галаза, могут сказать: это убрать, это не задавать. То что мы видим поздно вечером было записано гораздо раньше. Пишится все заранее. Иногда в один день три программы могут писаться», - сказал Познер.

Он также считает, что подобные подходы не идут на пользу телевидению.

«Если говорить совсем серьезно, то на мой взгляд это не телевидение. Телевидение — это то что происходит у тебя на глазах. Ну за исключением, сериалов, например. Сила телевидения, привлекательность телевидения в том, когда я вижу, что это происходит, никто не знает, что будет через секунду. Это держит. Как только я понимаю, что это запись, я понимаю, что это разрешили, это не вырезали», - сказал Познер.