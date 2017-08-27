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До открытия Фестиваля «Балтийская жемчужина» осталось меньше месяца. В этом году фестиваль постарался угодить вкусам абсолютно всех зрителей - в программе фестиваля представлены фильмы о балете, гольфе живописи и литературе, представлены также фильмы про мир моды и даже про кошек. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала генеральный директор «Балтийской жемчужины» Марина Липченко.

По ее словам, за месяц до фестиваля полностью распроданы билеты на восемь сеансов, из которых три - показы нашумевшей российской картины Андрея Звягинцева «Нелюбовь», получившей приз жюри Каннского кинофестиваля.

Одну из ролей в картине сыграл латвийский актер Андрис Кейшс. В интервью после пресс-конференции актер рассказал, что фильм Андрея Звягинцева очень сильно его тронул, а после просмотра он задумался о безопасности детей, которые его окружают.

«Мне так хотелось после фильма просто обнять и держать своих детей. На меня этот фильм произвел очень сильное впечатление. Очень сильное. Я понимаю, что включить ребенка в сценарий – это своеобразный ход, но, с другой стороны, то, что случается с этим маленьким Алешей, происходит каждый день. У нас недавно погиб мальчик Ваня. Как это возможно? Как родитель может выпустить ребенка одного в лес? Я, например, боюсь агрессивных собак, а их на улицах Латвии немало. В Европе такого нет, почему так? У меня нет ответа на этот вопрос», - сказал Кейшс.

Добавим, в связи со зрительским ажиотажем вокруг фильма «Нелюбовь» на пресс-конференции было объявлено о дополнительном - четвертом - показе картины «Нелюбовь» в рамках фестиваля.

Фестиваль Балтийская жемчужина пройдет в Риге с 21 по 28 сентября, фильмы из программы фестиваля будут демонстрироваться в кинотеатре Splendid Palace и Доме Конгрессов.

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