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Депутаты Даугавпилсской думы, представители "Нашей партии" вышли из коалиции с "Согласием" потому, что сам мэр города Андрей Эксныньш попросил их покинуть объединение. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал вице-мэр Даугавпилса Рихард Эйгимс.

"Мы никуда из коалиции не уходили. Сам господин Эксныньш попросил нас уйти. Он заявил, что не доверяет конкретно мне, и что он собрал большинство депутатов, 8 человек, и мы ему больше не нужны. После чего, я проинформировал о таком заявлении членов своей партии, и мы приняли решение покинуть коалицию. Тем более, что нам указали на дверь", - сказал Эйгимс.

По его словам, нынешний градоначальник пытался создать коалицию с партией экс-мэра Яниса Лачплесиса.

"24 августа, с 9 до 12 часов дня Андрей Элксныньш вел переговоры о создании новой коалиции с латгальской партией. Господин Лачплесис ему отказал. В этот же день Латгальская партия обратилась к нам, к "Нашей партии", с предложением о создании объединения. Мы согласилсь. И теперь господин Элксныньш всем и везде кричит, что он не собирается работать с Латгальской партией, хотя сам вел с ней три часа переговоры о сотрудничестве. И после того, как ему отказали начинает кричать, что все плохие и кругом коррупция", - добавил Эйгимс.

Как сообщалось ранее, 25 августа трое депутатов из списка "Нашей партии" в Даугавпилской думе подписали новый коалиционный договор с Латгальской партией, возглавляемой бывшим мэром города Янисом Лачплесисом.

Депутаты подали заявление о созыве внеочередного заседания для рассмотрения вопроса об отставке мэра Андрея Элксниньша.