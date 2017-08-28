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Мэр Риги, лидер партии "Согласие" Нил Ушаков поддержал однопартийца и своего коллегу, мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша. Оба политика встретились, обсудили проблемы, возникшие с коалицией во главе с "Согласием" во втором крупнейшем городе Латвии.

"После сегодняшней встречи с мэром Даугавпилса Андреем Элксниньшем. Показал ему плакат, который висит у меня в кабинете - "Без битвы, нет победы"", - написал Ушаков в социальной сети Facebook.

Приехав в столицу, даугавпилсский градоначальник выступил в эфире LNT, где указал, что все еще надеется сохранить свою коалицию, которую покинули три депутата "Нашей партии".

По словам мэра Даугавпилса, на этой неделе он предложит всем депутатам, кроме вице-мэра Рихарда Эйгимса ("Наша партия") и Яниса Лачплесиса (Латгальская партия) объединиться в коалицию по борьбе с коррупцией, и тогда можно будет видеть, "кто за что в этой думе выступает".

По словам Элксниньша, ситуация в думе нестабильна, между Эйгимсом и Лачплесисом также есть разногласия. Мэр критикует правоохранительные органы, которые годами не раскрывали коррупционных схем. По его словам, Эйгимс, который отвечал в думе за недвижимость, лоббировал право первой руки на некий объект за 300 тыс. евро, хотя недавно он стоил 80 тыс. евро.

Тем временем, как заявил сегодня в эфире радио Baltkom рассказал вице-мэр Даугавпилса Рихард Эйгимс, депутаты Даугавпилсской думы, представители "Нашей партии" вышли из коалиции с "Согласием" потому, что сам мэр города Андрей Эксныньш попросил их покинуть объединение.

"Мы никуда из коалиции не уходили. Сам господин Эксныньш попросил нас уйти. Он заявил, что не доверяет конкретно мне, и что он собрал большинство депутатов, 8 человек, и мы ему больше не нужны. После чего, я проинформировал о таком заявлении членов своей партии, и мы приняли решение покинуть коалицию. Тем более, что нам указали на дверь", - сказал Эйгимс.

Как сообщалось ранее, 25 августа трое депутатов из списка "Нашей партии" в Даугавпилской думе подписали новый коалиционный договор с Латгальской партией, возглавляемой бывшим мэром города Янисом Лачплесисом.