Латвийский фотограф рассказала об отклике на проект с бездомными собаками (1)

фото

Эксклюзив | 28 августа 2017 года, 16:42

Латвийский фотограф Инна Гринн решила помочь бездомным животным и создала фотопроект Ēdenes dārzs, главными героями которого стали собаки из приюта Labās mājas.

Как Гринн рассказала в интервью радио Baltkom, цель проекта состоит не в том, чтобы забрали конкретных собак, участвовавших в съемке, а в том, чтобы общество обратило внимание на проблему бездомных животных в целом.

"Животных забрали довольно быстро, но не с того момента как я выставила фотографии а чуть раньше, потому что в приюте идет постоянная работа. Туда приезжают люди, смотрят и забирают животных, это не может не радовать. Я надеюсь, этот проект подтолкнет людей прийти в приют и посмотреть на животных. Цель этого проекта не в том, чтобы забрали конкретных животных, участвовавших в съемке, а в том, чтобы обратили внимания на проблему бездомных животных в целом. Глупо увидеть собаку на фото с красивыми цветами и приехать именно за ней. Нужно приехать в приют, познакомиться со всеми животными и после этого принять решение. Я уверена, что каждый человек найдет в приюте именно свое животное", - сказала Гринн.

Добавим, проект Ēdenes dārzs набирает популярность, несколько собак нашли новых хозяев очень скоро после публикации снимков.

Комментарии 1
Нелли Дронова1 час назад
Я с детства очень люблю животных,и мои родители мирились с тем , что я приносила домой беспризорных кошек,котят,птиц с поломанными крыльями.Всех лечили ,устраивали по хорошим людям,кого-то оставляли у себя ,а это несмотря на сильнейшую аллергию у меня и на кошек . и на собак. и на птиц.И я до сих пор стараюсь помогать беспризорным кошкам.Я с мои единомышлинниками кормим Их,следим за здоровьем.И в этом нам помогает бригада ветврачей во главе с Витой Антоне.Ее знают во многих питомниках для бездомных животных.Я хочу поблагодарить Инну Грин за ее бесценное ,глубоко гуманное начинание.Глубокий Вам поклон!!Бог в помощь!Врач,д.м.н.Н.Дронова
Ответить