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Депутат Сейма Артусс Кайминьш в своем аккаунте в социальной сети Facebook описал происшествие в центре Риги, активным участником которого он стал поневоле. Политик в понедельник средь бела дня помог вернуть украденную в магазине сумку.

"Стоял на перекрестке Тербатас и Лачплеша. Вдруг мимо меня пробежали двое, и женщина им вслед кричит "Держите вора! Держите вора!" Женщина остановилась, потому что это не ее задача ловить воров. У меня в голове промелькнула мысль, а что сейчас делать?! И вообще делать ли? Лучше все же делать, чем не делать", - написал Кайминьш.

По словам политика, дальше было все как в кино.

"Я запрыгнул в первый рядом стоявший автомобиль - по-моему, синий Ford Focus. Большое спасибо водителю, который понял меня с полуслова и начал преследование. Воры уже добежали до улицы Элизабетес и далее шли спокойно. Я выпрыгнул и все продолжалось уже в Верманском саду. Когда был в метре от главного виновника, тот швырнул сумку мне прямо в лицо. Второй убежал в другую сторону", - написал Кайминьш.

”С сумкой под мышкой я попытался поймать мошенника, но упал и разбил колени. Думаю, что посетители парка не поняли, что происходит. Бранных слов, впрочем, не было. В конце концов сумка в руках, отнес ее обратно в магазин и продавщица была очень счастлива, так как без сумки пришлось бы вносить 300 евро в кассу магазина из своего кармана", - написал депутат.

Кайминьш посоветовал владельцам магазинов беречь свой товар и присматривать за покупателями.

"Вымыл руки, почистил колени и бреду дальше. Понимаю, что продавщица теперь - подруга на всю жизнь. Такой вот понедельник. Неплохой такой магазинчик сумок на улице Лачплеша, напротив Top;) Нога до свадьбы заживет. И сумку можно будет вновь купить. Берегите свои магазины и следите за покупателями!!!", - написал депутат.

В конце поста Кайминьш еще раз отдельно поблагодарил водителя синего Ford Мартиньша Ратниекса за помощь!

Мартиньш ему ответил, что рад был помочь, но выразил сожаление, что воров так и не удалось поймать.

Пользователи соцсети стали активно тиражировать и комментировать пост, выражая Кайминьшу свое уважение и гордость за такие поступки. Некоторые ставили его в пример.

"Артусс, не перестаешь удивлять... Супер! Не только парламентских воров ловишь... Если бы у нас в Латвии все были бы такими отзывчивыми... Снимаю шляпу... Многим мужчинам надо брать с тебя пример! Речь не идет только об этом случае и деятельности Кайминьша в политике. Его отношение к животным, помощь бездомным... Родные Артусса могут гордиться!!! Молодец!!!", - пишут пользователи соцсети.