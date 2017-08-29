ФОТО: как изнутри выглядит военный корабль США James Williams (5)
Эксклюзив | 29 августа 2017 года, 11:50
Сегодня журналистам продемонстрировали корабль ВМС США типа "Арли Бёрк" James Williams (DDG-95), который прибыл в Рижский порт в пятницу, 25 августа. Присутствие корабля в Балтийском море демонстрирует готовность поддерживать коллективную безопасность НАТО, подчеркнули в Посольстве США в Риге.
Американские моряки с James Williams уже поучаствовали в благотворительных проектах - посетили реабилитационный центр в Брукнаской усадьбе, заготавливали дрова в доме приемных семей "Званниеки", а сегодня будут разбирать стены строений, принадлежащих Обществу в поддержку Святого Луки в Риге.
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... и забыть сюда дорогу .
Янки - гоу отсюда к ебени матери!