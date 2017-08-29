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ФОТО: как изнутри выглядит военный корабль США James Williams (5)

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Эксклюзив | 29 августа 2017 года, 11:50

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Сегодня журналистам продемонстрировали корабль ВМС США типа "Арли Бёрк" James Williams (DDG-95), который прибыл в Рижский порт в пятницу, 25 августа. Присутствие корабля в Балтийском море демонстрирует готовность поддерживать коллективную безопасность НАТО, подчеркнули в Посольстве США в Риге.

Американские моряки с James Williams уже поучаствовали в благотворительных проектах - посетили реабилитационный центр в Брукнаской усадьбе, заготавливали дрова в доме приемных семей "Званниеки", а сегодня будут разбирать стены строений, принадлежащих Обществу в поддержку Святого Луки в Риге.

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Комментарии 5
чел2 часа назад
"И счастливого им плавания, без происшествий вернуться домой...."
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... и забыть сюда дорогу .
Янки - гоу отсюда к ебени матери!
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Дмитрий Викторович3 часа назад
Кроме камбуза, места рулевого и аппаратов с кока колой ничего не показали. Но жрачка хорошая, да...))
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Красиво3 часа назад
Всё выглядит на фото! И счастливого им плавания, без происшествий вернуться домой, не столкнувшись с каким-нибудь паромом или танкером...
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