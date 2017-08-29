Эксклюзив |

Вторая Мировая война, которая официально началась 1 сентября 1939 года до сих пор остается самой кровавой бойней в истории человечества. И при этом ее можно назвать одной из самых таинственных войн - до сих пор идут споры не только о ее причинах, но и о временных рамках.

И если ее окончание определяется точно - это 2 сентября 1945 года, день подписания Акта о капитуляции императорской Японии, то сентябрьское начало подвергается сомнению - прежде всего Китаем, который полагает, что лавина войны покатилась на два года раньше, в Китае, в результате нападения японских войск, и отсчет надо вести с инцидента на мосту Марко Поло близ Пекина 7 июля 1937 года.

Есть еще более радикальная теория, которая связывает в единое целое обе великих войны ХХ века. Прежде всего потому, что именно Первая Мировая совершила главное зло - война из сражения армий (и ристалища доблести) превратилась в технический процесс уничтожения живой силы, в том числе и гражданских лиц всеми удобными способами - и речь прежде всего идет о применении отравляющих газов. В конце войны появилась совершенно жуткая доктрина авиационной войны итальянского генерала Джузеппе Дуэ в первую очередь против гражданского населения страны-противника.

Страны-победители, Франция, Британия и примкнувшие к ним США обложили Германию невиданными репарациями, обвинив в единоличном развязывании войны - что было совершенно несправедливо. В итоге в германском обществе не могло не возникнуть естественное желание реванша. Французский маршал Фош, ознакомившись с условиями мира заявил что это "не мир - а перемирие на 20 лет"...

20-е и 30-ые годы ознаменовались непрерывными региональными конфликтами. Манчжурская война на Дальнем Востоке, Чакская война в Южной Америке, Гражданская война в Испании, итальяно-абиссинская война в Африке - все они создавали особый фон ожидания возвращения нового побоища.

Можно сказать, что никто не хотел мировой войны, но все рассматривали войну локальную как инструмент своей политики для достижения конкретных целей. Проблема однако в том, что мировые руководители плохо представляли логику своих оппонентов. Есть версии, что Сталин со своей педантичностью пытался наделить ею Гитлера, Гитлер, сам знатный фантазер полагал что Сталин живет одними звериными эмоциями. Чемберлен был уверен что с Гитлером можно договориться, а вообще его больше беспокоили дальневосточные колонии, и угроза со стороны Японии. Рузвельта тоже беспокоила политика Японии, но он не видел в Британии до определенного момента союзника.

История развития Второй Мировой войны в грандиозный конфликт, который закончился применением американцами ядерного оружия против Японии учит нас тому, что ни один мудрец, ни один лидер, ни парламент никто вообще не может предугадать развития событий, которые развиваются по законам хаоса. Случайные выстрелы, неправильно понятые приказы, бурлящие эмоции - даже на низовом уровне способны поджечь войну.

В каком состоянии находится мир сейчас?

В среду, с 13 до 15 часов в эфире радио Baltkom пройдет круглый стол на тему "Вторая мировая война".

Ведущие - Вадим Радионов и Константин Ранкс.