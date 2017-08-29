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Правительство сегодня поддержало предложение Министерства обороны на 50 евро повысить зарплаты военнослужащих.

Как радио Baltkom рассказал министр обороны Раймонд Бергманис, реформа зарплаты военнослужащих, цель которой состоит в том, чтобы повысить конкурентоспособность зарплат и уменьшить количество увольнений, была начата в 2014 году с увеличения месячной зарплаты военнослужащих и установления новых периодов выслуги.

"В следующем году предложено поднять минимальную зарплату, поэтому мы предложили поднять зарплату военнослужащим на 50 евро. Получается, что у солдата зарплата увеличится на 11%. Эта зарплата предусматривает компенсацию за аренду жилья и пособие для питания. Если мы говорим о зарплате генерала, то она увеличится на 3%. Мы должны мотивировать людей, чтобы они приходили служить. В последние годы мы остановили утечку людей из вооруженных сил", - сказал Бергманис.

Принято решение с 1 октября 2017 года повысить шкалу зарплат всех солдат и офицеров на 50 евро в соответствии с размером повышения минимальной зарплаты, чтобы сохранить интерес к службе в Национальных вооруженных силах.

Зарплата военнослужащих первого года службы повысится с 470 до 520 евро.