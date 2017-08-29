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Зарплата латвийских военных может увеличиться на 50 евро (4)

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Эксклюзив | 29 августа 2017 года, 13:51

Правительство сегодня поддержало предложение Министерства обороны на 50 евро повысить зарплаты военнослужащих.

Как радио Baltkom рассказал министр обороны Раймонд Бергманис, реформа зарплаты военнослужащих, цель которой состоит в том, чтобы повысить конкурентоспособность зарплат и уменьшить количество увольнений, была начата в 2014 году с увеличения месячной зарплаты военнослужащих и установления новых периодов выслуги.

"В следующем году предложено поднять минимальную зарплату, поэтому мы предложили поднять зарплату военнослужащим на 50 евро. Получается, что у солдата зарплата увеличится на 11%. Эта зарплата предусматривает компенсацию за аренду жилья и пособие для питания. Если мы говорим о зарплате генерала, то она увеличится на 3%. Мы должны мотивировать людей, чтобы они приходили служить. В последние годы мы остановили утечку людей из вооруженных сил", - сказал Бергманис.

Принято решение с 1 октября 2017 года повысить шкалу зарплат всех солдат и офицеров на 50 евро в соответствии с размером повышения минимальной зарплаты, чтобы сохранить интерес к службе в Национальных вооруженных силах.

Зарплата военнослужащих первого года службы повысится с 470 до 520 евро.

Комментарии 4
Не Лоялен1 час назад
Учителям,Врачам зарплату поднять денег нет!Оловянным солдатикам пожалуйста!Будь моя воля,я бы их всех посадил на пол годика каких на минимальную зарплату,и посмотрел бы,кто из них настоящий патриот,который действительно в армию идет не деньги зарабатывать,а страну защищать!И на учится чему-то новому!Ибо армия,это в первую очередь хорошая школа жизни!И там из пацанов могут сделать настоящих мужиков!Которые в случае войны,готовы взять в руки автоматы,встать стеной,и защищать свою родину до последнего конца!
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Статист2 часа назад
Солдатикам ох как далеко до средней зарплаты по Латвии 900 евро!
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wolf1 час назад
A , za , chto podimatj zhrut za nas schot i na sluzhbu drochat po kazarmam, a kogda vsjo pojdjot ne tak pereodenutsja v grazhdanku i s Rossijskim flagom razbegutsja po hutoram .Eto ne soldati eto lotishi
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