Зарплата латвийских военных может увеличиться на 50 евро (4)
Правительство сегодня поддержало предложение Министерства обороны на 50 евро повысить зарплаты военнослужащих.
Как радио Baltkom рассказал министр обороны Раймонд Бергманис, реформа зарплаты военнослужащих, цель которой состоит в том, чтобы повысить конкурентоспособность зарплат и уменьшить количество увольнений, была начата в 2014 году с увеличения месячной зарплаты военнослужащих и установления новых периодов выслуги.
"В следующем году предложено поднять минимальную зарплату, поэтому мы предложили поднять зарплату военнослужащим на 50 евро. Получается, что у солдата зарплата увеличится на 11%. Эта зарплата предусматривает компенсацию за аренду жилья и пособие для питания. Если мы говорим о зарплате генерала, то она увеличится на 3%. Мы должны мотивировать людей, чтобы они приходили служить. В последние годы мы остановили утечку людей из вооруженных сил", - сказал Бергманис.
Принято решение с 1 октября 2017 года повысить шкалу зарплат всех солдат и офицеров на 50 евро в соответствии с размером повышения минимальной зарплаты, чтобы сохранить интерес к службе в Национальных вооруженных силах.
Зарплата военнослужащих первого года службы повысится с 470 до 520 евро.