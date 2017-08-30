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Латвийская конфедерация работодателей поддерживает инициативу Минблага не оплачивать работникам не только первый день болезни, как сейчас, а первые три дня болезни. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал эксперт по социальным вопросам конфедерации Петерис Лейшкалнс. По его словам, в Латвии сейчас нагрузка на работодателей гораздо больше, чем в соседних Эстонии и Литве.

"Если предложение вступит в силу, то ситуация в стране улучшится. В Эстонии, например, работодатель оплачивает только пять дней больничного, с четвертого по восьмой. В Латвии - со второго по десятый, то есть девять ней. Соответственно, нагрузка на работодателя почти на 80% больше", - пояснил Лейшкалнс.

Он также добавил, что для работников в этом предложении тоже есть плюсы.

"С одной стороны, согласно данной инициативе, работник может находиться на больничном первые три дня без посещения семейного врача. С другой стороны, это может добавить сложности работодателю. Сотрудник будет обязан сообщить своему руководителю о болезни своевременно", отметил Лейшкалнс.

По его словам, нововведения - это также и возможность избавиться от некоторых бухгалтерских забот.

"Думаю, что если изменения в законе произойдут, то они не побудят сотрудников выходить на работу больными, чтобы не потерять своих денег. Дополнительные два дня ситуацию не изменят. В Европе считается, что человек должен иметь резерв на период трех месяцев. Но Латвия в этом отношении другая, здесь тяжелее", заключил Лейшкалнс.

Напомним, Минблаг предлагает установить новый порядок, где работодатель выплачивает больничные за период с 4-го по 11-й дни временной нетрудоспособности в размере не менее 75% среднего заработка работника за 4-й и 5-й дни и не меньше 80% - за 6-11-й дни болезни.