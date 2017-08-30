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Ситуация с дорожной инфраструктурой в Латгале после наводнения все еще остается сложной. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал министр сообщения Улдис Аугулис.

"Окончательно подсчитать ущерб от наводнения пока невозможно, шесть дорог все еще находятся под водой, сегодня мы открыли две дороги, самая худшая ситуация на дороге P45. Специалисты работают целыми сутками, чтобы очистить дороги и дождаться, когда вода спадет", - сказал Аугулис.

По его словам, к произошедшему катаклизму было сложно подготовиться и многие дороги выдержали наводнение.

"В первую очередь это чрезвычайная ситуация, никто не ждал, что на квадратный метр выпадет 200 литров в час, это огромное количество воды, которое дороги не удержали, их не строили как дамбы. В целом можно сказать, что многие дороги хорошо продержались, выдержали большой поток воды. К сожалению, мы пока еще не научились останавливать дожди и бури", - сказал Аугулис.

Напомним, вчера правительство объявило чрезвычайную ситуацию в сельскохозяйственном секторе в 27 краях Латгале, части Видземе и Земгале.

Фото: TVNET/LETA