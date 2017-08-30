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Полиции Безопасности проще и дешевле запретить проведение всех военизированных игр Airsoft и Lasertag, нежели как-то иначе решать возникшую проблему. Такое мнение в эфире радио Baltkom озвучил участник игр с имитацией оружия, заместитель главного редактора Press.lv Алекс Алехин, говоря об участниках военных игр в Латвии, которых сравнивают с российскими солдатами.

"Если у нас общество действительно настолько перепугано, то давайте запретим все и сразу. Не знаю, чем во время этих учений занимается наша Полиция безопасности, но они просто решили, что легче сделать один звонок организаторам страйкбола, чтобы вообще ничего не было. Так для ПБ дешевле. Но это тоже самое, что запретить все кухонные ножи, потому что или совершается большинство убийств. Я так понял, что сообщество страйкболов отнеслось к этому с пониманием. Хотя я считаю, что самое простое было поставить таблички "Идет военизированная игра", с объяснением. Но ПБ проще все запретить", - сказал он.

Напомним, Полиция безопасности рекомендует воздержаться от проведения так называемых "мужских игр" во время российско-белорусских военных учений "Запад".

ПБ указывает, что симуляция военных действий может быть использована для провокаций, поэтому участники таких мероприятий подвержены особым рискам.