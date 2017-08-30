Эксклюзив |

Евгений Ковалев — узник нацистского концлагеря Освенцим под номером 148 568. В эксклюзивном интервью радиостанции Baltkom в рамках программы "Круглый стол" о Второй мировой войне он рассказал об условиях содержания в одном из самых страшных концлагерей в истории. По словам, Ковалева, место это забыть невозможно.

Евгений Ковалев был взят в плен за связь с партизанами под Смоленском. Тогда его, 14 летнего подростка, немцы отправили в Польшу — в концлагерь Освенцим. Куда его везут и что такое концентрационный лагерь он не знал.

"Мы представления не имели, что такое концлагерь. Нас разделили женщин, детей, мужчин. И нас пацанов солдаты, автоматчики с собаками погнали в Освенцим. Пригнали нас сначала в такую баню, холодной водой обдали, мы оттуда попытались выбежать, нас назад плетками загнали. Потом остригли под ноль. На выходе начали накалывать номера — у меня на левой руке такой: 148 568. Дали полосатую одежду, с левой стороны на руке номер наколот и на брюках тот же номер", - рассказал Евгений Ковалев.

По его словам, пленных постоянно избивали.

"Потом погнали нас в блок. Босиком. По такому дощатому настилу. Очень тяжело было идти по нему, а они гонят нас плетками, больно, блин. Пригнали нас в барак, покормили баландой. Барак был забит — там человек семьсот было. Очень много", - рассказал Ковалев.

Он вспоминает, что нацисты избивали пленных всем, что попадалось под руку.

"Каждое утро рано подъем, били нас плетками, резиновыми шлангами, пинками. Мы там бревна катали по площади. Издевались, как хотели, короче. Нас военнопленные русские предупредили, смотрите мол ребята, если заболеете, температура повысится, то это прямой путь в крематорий. Они тифа боялись", - сказал Ковалев.

Из ребят с которыми Ковалев оказался в Освенцимы выжили очень немногие. Его же вместе с другими узниками концлагеря освободили советские войска в 1945 году.

Концентрацио́нный ла́герь и ла́герь сме́рти Осве́нцим -комплекс немецких концентрационных лагерей и лагерей смерти, располагавшийся в 1940—1945 годах к западу от Генерал-губернаторства, около города Освенцим, который в 1939 г. указом Гитлера был присоединён к территории Третьего рейха, в 60 км к западу от Кракова. В мировой практике принято использовать немецкое название "Аушвиц", а не польское "Освенцим", поскольку именно немецкое название использовалось нацистской администрацией.