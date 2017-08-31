Закроется через 6 сек. Закрыть рекламу

Экс-министр призвал жителей прислушаться к рекомендациям ПБ (4)

фото

Эксклюзив | 31 августа 2017 года, 13:14

Если Полиция безопасности порекомендовала не устраивать так называемые военизированные игры типа Airsoft и Lasertag в период военных учений "Запад-2017", значит, ведомство располагает информацией о том, что эти игры представляют угрозу для безопасности. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал бывший министр обороны Латвии Атис Слактерис.

"Понятно, что мы должны опасаться, чтобы не было никаких провокаций. В этом плане нам следует слушать, что говорит Полиция безопасности. Скорее всего, они имеют больше информации, чем мы, кто слушает радио и смотрит телевизор. Я думаю, очень правильно отреагировали те, кто сказал, что не будет проводить эти игры и не будет частью провокаций. Очевидно, есть какая-то информация. Понятно, что после истории с Крымом в 2014-м году все стали смотреть на таки вещи более серьезно. Все мы ответственны за то, чтобы ничего не произошло", - сказал Слактерис.

Напомним, ранее Полиция безопасности порекомендовала воздержаться от проведения так называемых военизированных игр во время российско-белорусских учений "Запад".

Учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября 2017 года на территории Белоруссии и в зоне ответственности Западного военного округа на территории России.

Комментарии 4
Noname1 час назад
Министр ты дебил!Аэрсофт это игра,в которую играют во многих странах,ты еще млять Пентбол запрети!Чего они вообще курят?
Ответить
Не Лоялен1 час назад
Это прислушиваться к тем,кто не так давно силой допрашивал людей,которые в Аирсофт играют?Совсем уже того)
Ответить
Патриот 9 минут назад
Министр явно обкурился!
Ответить