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Если Полиция безопасности порекомендовала не устраивать так называемые военизированные игры типа Airsoft и Lasertag в период военных учений "Запад-2017", значит, ведомство располагает информацией о том, что эти игры представляют угрозу для безопасности. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал бывший министр обороны Латвии Атис Слактерис.

"Понятно, что мы должны опасаться, чтобы не было никаких провокаций. В этом плане нам следует слушать, что говорит Полиция безопасности. Скорее всего, они имеют больше информации, чем мы, кто слушает радио и смотрит телевизор. Я думаю, очень правильно отреагировали те, кто сказал, что не будет проводить эти игры и не будет частью провокаций. Очевидно, есть какая-то информация. Понятно, что после истории с Крымом в 2014-м году все стали смотреть на таки вещи более серьезно. Все мы ответственны за то, чтобы ничего не произошло", - сказал Слактерис.

Напомним, ранее Полиция безопасности порекомендовала воздержаться от проведения так называемых военизированных игр во время российско-белорусских учений "Запад".

Учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября 2017 года на территории Белоруссии и в зоне ответственности Западного военного округа на территории России.