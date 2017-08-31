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Чтобы обеспечить качественное расследование "разговоров в гостинице Rīdzene", необходимо ознакомиться со всеми материалами дела. Об этом в эфире радио Baltkom заявил депутат Сейма, член парламентской комиссии по расследованию "дела олигархов" Андрей Юдин. По его словам, комиссия планирует пригласить фигурантов дела на заседание, чтобы получить разъяснения от первых лиц.

"Сначала мы подробно ознакомимся со всей имеющейся информацией и только потом пригласим фигурантов этого дела на заседание, чтобы получить разъяснения от первых лиц. Нам надо владеть информацией. Мы не хотим устраивать шоу, чтобы отдельные фигуранты дурачились и выступали в нем, как на арене цирка", - сказал Юдин.

На вопрос нужна ли комиссии вся имеющаяся у журнала IR информация о переговорах олигархов, депутат ответил отрицательно.

"У нас в распоряжении есть 117 томов уголовного дела. Также через неделю, когда закончится проверка, люди имеющие доступ к гостайне будут работать с материалами оперативной информации", - сказал Юдин.

Он отметил, что данное уголовное дело является довольно сложным.

"Многие участники, которые призывались на допросы, пользовались правом не давать показания. Такая прерогатива есть как у подозреваемых, так и у свидетелей. Но на мой взгляд, если свидетель, против которого даже ничего не выдвигается, не дает показания, он фактически указывает на то, что не все в порядке", - заключил Юдин.

Как сообщалось, председателем парламентской комиссии по расследованию так называемого дела олигархов, 27 июля, была избрана депутат Ингуна Судраба. В состав комиссии также вошли Андрей Юдин, Мартиньш Шицс, Игорь Пименов, Ритвар Янсонс, и Айнар Межулис.