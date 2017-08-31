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Медведей в Латвии становится все больше, поэтому люди стали чаще встречаться с этими животными. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал председатель правления Латвийской ассоциации охотников Харальд Барвикс.

"Нас радует факт, что медведей становится больше. Соответственно, и встречать мы их будет чаще. То, что медведи выходят в публичные места - это просто случайности. Больше всего медведей у нас встречаются в районе эстонской и российской границы. Практически нет их в Земгале", - рассказал он.

Напомним, 29 августа на российско-латвийской границе в пункте пропуска "Гребнево" гулял медвежонок. Он никак не мог определиться, в какую сторону ему идти. Но после того, как границу пересекла грузовая машина, медвежонок последовал за ней в сторону России.

В среду, 30 августа, на латвийско-российской границе очевидец снял видео, на котором видно, как еще один медведь исполняет практически цирковой трюк. Очевидец Янис бросил медведю мячик, а тот ловко отбил его.