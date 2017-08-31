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Если в ходе проверки выяснится, что во время сдачи экзамена в Рижской 3-й государственной гимназии были нарушены права слепого подростка, то директор учебного заведения может быть оштрафован. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал заместитель начальника департамента лицензий и регистрации Государственной службы качества образования Янис Михайлов.

"В случае, если будет констатировано, что экзамен или оценка были несправедливы, то результаты будут отменены, а директор может получить денежный штраф", - рассказал он.

По словам Михайлова, в подобных случаях были разные результаты.

"Такие случаи у нас уже были. Каждый из них разбирается индивидуально. Если выясняется, что отказ необоснован, то ребенка берут в школу. Год они не теряют, так как мы стараемся разобраться с такими инцидентами быстро - максимум за пару недель", - рассказал он.

Как ранее писал Mixnews.lv, в Рижскую 3-ю государственную гимназию не приняли слепого подростка. Директор пояснил, что молодой человек не прошел экзамен по математике. Однако мать ребенка уверена, что вступительные испытания не были подготовлены для инвалидов по зрению. Ситуацию оценит Государственный центр качества образования.