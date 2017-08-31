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Фото - Сергей Барановский.

"Я не могу сказать, что Кирилла Серебрянникова преследуют по политическим соображениям. Это не так," - cказал в интервью радио Baltkom российский режиссер Сергей Гинзбург.

-- Я вижу множество гораздо больших оппозиоцинеров по отношению к государству, которые совершенно нормально себя чувствуют. Я жду, когда будут предоставлены доказательства либо виновности, либо невиновности. Если человек виновен, мы не должны делать скидку на то, что он художник. Не художник наружает закон. А человек. И если Роман Полански нарушил закон (а ему уже много лет, и он человек очень заслуженный) , обвинений с него не снимают и не снимут… И как только он окажется на территории США, его обязательно арестуют. Так что если был факт хищения, то никаким заслугами ты это не можешь прикрыть. Даже если художник ты и замечательный, но ты украл, то человек и гражданин ты - не очень.

Сергей Гинзбург также упомянул, что у Серебренникова есть достаточно высокие покровители, в том числе и в Кремле. И ограничения свободы творчества в этом громком деле, по мнению Гинзбурга, точно нет.

Фото - Сергей Барановский.

Сергей ГИНЗБУРГ – один из самых востребованных авторов полнометражного российского кино, создатель культовых телесериалов “И все-таки я люблю”, “Сын отца народов”, “Жизнь и приключения Мишки Япончика”. В Риге он провел творческую встречу со зрителями в рамках проектов клуба “Культурная линия”.

Cейчас режиссер закончил работу над фильмом о легендарном разведчике Рихарде Зорге, премьера которого состоится в следующем году на Первом канале. Этот совместный проект России, Украины и Японии - один самых дорогостоящих российских телесериалов последних лет. Рихарда Зорге сыграл актер Александр Домогаров.

О Рихарде Зорге

-- Изучая историю, все больше ужасаешься, как глупы люди. Сегодня многие ситуации повторяются вплоть до буквы. И основная идея фильма “Зорге” - не только показать историю человека, но и показать, насколько наш мир хрупок! Не надо быть такими благодушными, спокойными, думать, что все само рассосется. Может не рассосаться…

Все материалы о Зорге так или иначе засекречены. Существует несколько версий его деятельности. В том числе и та, согласно которой он был двойным агентом. И это похоже на правду. Потому что Зорге действительно работал не только на советскую разведку. Иная ситуация была невозможна: Зорге не мог работать в должности пресс-атташе посольства Германии в Токио, не сотрудничая с немецкими спецслужбами. Его аналитические доклады в Германии высоко ценил его шеф по разведработе Вальтер Шелленберг.

Зорге был и шпионом, добывающим конкретные сведения, и блестящим аналитиком, и агентом влияния. Но основная его деятельность была направлена в пользу Советского Союза.

Кадр из фильма. Рихард Зорге - актер Александр Домогаров. Фото - StarMedia.

И когда со мной спорят по этому поводу люди, не очень владеющие информацией, я рассказываю им историю про то, что перед тем, как начать снимать «Зорге», меня пригласили в совет ветеранов ГРУ. Встретили очень серьезные начальники. Накрыли стол. И очень много рассказали о Зорге. Я уверен, что рассказы эти были основаны в частности на засекреченных архивах, к которым они в силу своего положения имеют доступ. И если бы Зорге был предателем, вряд ли бы они называли его своим героем, и каждый год приезжали бы на его могилу в Японию, и ухаживали бы за этой могилой. Поэтому для меня Рихард Зорге - это прежде всего человек, который абсолютно искренне служил даже не столько Советскому Союзу, сколько своему представлению о справедливости.

О Ленине и Юрисе Подниексе

-- В последний раз я был в Риге 26 лет назад. Вместе с Юрисом Подниексом мы наблюдали тогда, как в центре Риги сносили памятник Ленину. Приходило много людей под разными знаменами. Тянули руками, тянули экскаваторами – Ильич был крепок. Я устал и пошел спать в гостиницу “Латвия”, что была напротив памятника. И утром первым делом выглянул в окно, посмотреть, как там Ильич. А его уже не было, остались только его ноги. Они не смогли его свалить целиком.

Почему люди воюют с памятниками? С памятниками легко воевать. И в действительности они воюют с памятью, потому что памятник - от слова память. Убрав у человека память, из него можно вырастить любого манкурта. Единственный выход – это образовывать людей, учить их думать и анализировать.

О Сталине

-- История не знает сослагательных наклонений. История сложилась так, как она сложилась. Мы можем только извлекать из нее уроки. Сегодня можно много рассуждать, что было бы, "если".

А что было бы, если бы большевики в 17-м году не победили? А если бы Россия не вступила в Первую мировую войну? А если бы Владимир Ильич Ленин прожил на двадцать лет больше? Много мы знаем про Ленина? Я лично видел гораздо больше подписей с воззванием “Расстрелять!” у Владимира Ильича, нежели у Сталина. А лучше бы было, если в партийной борьбе победил бы Лев Давыдович Троцкий? Какое государство мы бы имели сегодня? К сожалению, мы не в состоянии угадать всех путей Господа.

Когда поймали Пугачева, на вопрос “Как же ты мог?”, он сказал: “Видно Богу было угодно через мое окаянство Россию покарать”. Вот хорош ли был Карл Великий? А Петр Первый? Многие скажут, что Петр Первый был однозначно хорош. Но кровавых дел у Петра Первого было не меньше, чем у Сталина, и жертв тоже.

Мы не знаем замысел Господа относительно Сталина. Нужна временная дистанция, чтобы мы могли трезво оценить его роль. Сегодня, мне кажется, Сталин излишне одними демонизируется, а другими превозносится и делается иконой. А это на самом деле был живой человек, историческая личность, которую надо изучать и исследовать без эмоций. А хорош ли был Петр Первый? Все скажут однозначно – конечно, хорош! Сколько он сделал для государства российского! Хотя с точки зрения репрессий и кровавых дел – их у него было по боле, чем у Сталина. И жертв режима при нем было намного больше. Но мы же его сегодня оцениваем, как государственного деятеля именно с точки зрения того, что он сделал для государства – какие границы получил вначале своего правления и какие границы оставил после смерти. Также и со Сталиным.

О фильмах Звягинцева и фестивальном кино

-- Не бывает фестивального и не фестивального кино. Бывает кино и не кино. К сожалению, в последнее время большинство европейских фестивалей стали событиями достаточно странными – и эстетически, и политически. Может, поэтому Эмир Кустурица стал отходить от фестивального движения. Потому что Эмир - большой художник и большой человек, он шире, чем фестивальное кино.

Когда мы говорим про фестивальное кино, мы вспоминаем Феллини, Бергмана, Антониони и так далее. Как вы думаете, их фильмы вошли бы сегодня в программы Каннского или Берлинского фестивалей? Ну, в случае если бы мы убрали из титров фамилии режиссеров? Думаю, что не вошли бы. Потому что они не снимали фестивальное кино. Они снимали кино для зрителя. И это кино получало призы на фестивалях. А сейчас фестивали выстроены таким образом, что существует определенный формат, под который художники подлаживаются. И смотреть эти фильмы мучительно и скучно. Хотя среди них иногда попадаются достойные картины.

Отвечая на вопрос об отношении к фильмам Андрея Звягинцева, Сергей Гинзбург cказал:

“Андрей, к сожалению, попал в водоворот под названием фестивальное кино и стал заложником этой конъюнктуры. Сейчас большинство фестивалей - это абсолютная политика. Что касается последнего фильма Звягинцева, мне лично понравилась только то, как сделана всего одна сцена – самый финал. Мне кажетcя, что именно фестивальное кино во многом таких талантливых людей обкрадывает. Оно превращается в аттракцион: посмотрите на мою страну, какие там есть странности (это мягко говоря).

Вот яркий пример. У меня есть друг, якутский кинорежиссер. Он на свои деньги снял фильм о своем якутском народе. Причем он продал свою квартиру, ему друзья помогали деньгами. И когда он показал это кино, то в отборе на какой-то важный фестиваль ему сказали: “Прекрасно! Только поменяй концовку: пусть он её убьёт.” Он спросил, зачем? Они сказали, что вот пусть прямо здесь, на святом месте, на священном источнике произойдёт убийство, это будет сильно… Он их на это спросил: “А как я cвоему народу в глаза буду смотреть?” И он отказался. Вот в этом квинтэссенция. То есть он на свои деньги снял фильм про свой народ, про его святыни, а им захотелось, чтобы на этой святыне произошло преступление. Это чистой воды конъюнктура.

Режиссер добавил также, что, фильм “Левиафан” Андрей Звягинцев снимал на государственные деньги...

О скандале вокруг Серебренникова

-- Сегодня уже только ленивый не говорит о Серебренникове. Я знаю Кирилла, но не являюсь поклонником его творчества. Это не мое. Но осуждать его не могу. У меня нет доказательств того, что он украл казенные деньги. Когда мне их представят, я смогу высказаться по этому поводу. Но также у меня нет доказательств, что он не украл. Поэтому я не буду не клеймить его, не защищать. Если бы его преследовали за любовь показывать на сцене голые тела, я бы выступил в его защиту. Будучи абсолютно не любителем именно такого жанра. Но его же судят за растрату казенных денег.

Если он виноват, то какая разница между губернатором, которого сажают за решетку и художником? Никакой! Потому что не губернатор крадет и не режиссер. Крадет человек. Если человек нарушает закон, не важно, кто ты, ты должен за это ответить. Закон суров, но это закон.

О свободе творчества и социальных сетях

-- У меня ни разу не было случая, чтобы меня как режиссера в чем-то ограничили. Другое дело, что, получая сценарий, я уже изначально сталкиваюсь с определенной заданностью. Но я всегда могу отказаться от сценария. И за последний год отказался от 15 сценариев. Потому что были слабые сценарии. Потому что про Джуну и Вангелию я снимать никогда не буду.

Что касается прессинга. Покажите мне хоть одного режиссера, кого пресекли за творчество? Покажите мне вообще творчество сначала! Я, к счастью, вырос в эпоху Эфроса, Васильева, Любимова, Фоменко. Я видел, как их спектакли закрывали именно по политическим соображениям. Я видел, в каком прессинге существовали эти режиссеры и в то же время делали выдающие спектакли и снимали выдающиеся фильмы. А сейчас любую чушь можно снять и показать зрителю.

Наоборот, я бы ограничивал право некоторых людей выступать, например, в социальных сетях. Иногда читаешь комментарии, и тебя начинает трясти от мерзости человеческой. Там никаких мыслей то нет. Одна злоба. Социальные сети стали рассадником межличностных конфликтов. Они нарушают все законодательства. Если я где-то публично выскажусь и позволю себе расистские высказывания, то меня можно привлечь к суду. А в соцсетях можно кого-то назвать чуркой, кого-то хохлом, кого-то москалем, и при этом остаться абсолютно безнаказанным.