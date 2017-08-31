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Пожар повышенной опасности возник на проспекте Курземес в Риге, открытым пламенем горит свалка отходов, сообщили радио Baltkom в Государственной пожарно-спасательной службе.

ГПСС получила информацию о возгорании в 18.18. На место ЧП выехало шесть пожарных расчетов, с огнем борются 33 пожарных. "Пожару присвоена повышенная степень опасности. Горят отходы и покрышки", - сказали в ГПСС.

Площадь пожара еще не известна. Есть ли пострадавшие не сообщается.

После осмотра территории, у Государственной службы окружающей среды (ГСС) возникли подозрения, что пожар на проспекте Курземес является поджогом, сообщил руководитель отдела по контролю за загрязнениями ГСС Элмарс Ясинскис.

"Визуально оценив ситуацию на месте происшествия видно, что возгорание произошло в узкой пятиметровой полосе вдоль ограды территории. Там нет ничего такого, что могло бы загореться само собой, очевидно, что это злонамеренный поджог", - сказал Ясинскис.

Эксперт подчеркнул, что события последнего времени - этот пожар, а также созванная сегодня пресс-конференция о нелегальной свалке покрышек - выглядят очерняющей кампанией неких лиц против ГСС и министерства среды и регионального развития.

Ясинскис пояснил, что на территории, на которой сегодня произошел пожар, в течении нескольких лет хранила отходы некая фирма, которая обанкротилась.

"Нынешний владелец территории в рамках своих финансовых возможностей отчистил участок. Там были строительные и бытовые отходы, может быть какие-то шины, однако опасность для среды этот пожар не представляет", - пояснил Ясинскис.

Он добавил, что владелец территории сегодня пообещал ГСС обеспечить физическую охрану объекта.

Дым от пожара был виден из центра Риги. Очевидцы стали делиться фото и видео. На месте побывал и корреспондент Mixnews.lv

Hey, @breakinglv , kas te dūšīgi deg jau 15 min? Bildēts no Hotel Albert terases uz Daugavas pusi pic.twitter.com/ZjcGe6ZwKn — Sandra Biseniece (@wazsabi) 31 августа 2017 г.

Superīgi! Un kur jūs bijāt ātrāk?? — Elita Veidemane (@elitaveidemane) August 31, 2017

фото и видео: Дэги Караев, Владислав Чернов, пользователи соцсетей