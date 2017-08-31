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Пожар свалки в Иманте: горят отходы и покрышки (6)

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Эксклюзив | 31 августа 2017 года, 19:15

Пожар повышенной опасности возник на проспекте Курземес в Риге, открытым пламенем горит свалка отходов, сообщили радио Baltkom в Государственной пожарно-спасательной службе.

ГПСС получила информацию о возгарании в 18.18.

На место ЧП выехало шесть пожарных машин. С огнем борются 33 пожарных.

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"Пожару присвоена повышенная степень опасности. Горят отходы и покрышки", - сказали в ГПСС.

Площадь пожара еще не известна, так как огонь еще не локализован. Есть ли пострадавшие не сообщается.

Дым от пожара виден из центра Риги. Очевидцы делятся фото и видео. На месте побывал и корреспондент Mixnews.lv

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фото и видео: Дэги Караев, пользователи соцсетей

Комментарии 6
алекс30 минут назад
Накаркали...Или целенаправленный поджог,который привлечет внимание,наконец то,государства к этой проблеме.Как это призошло со свалкой в Юрмале,где все службы закрывали на нее глаза,пока не ,,рвануло,,
И кто то ж кормится с этих свалок,раз закрываются глазные щели,видя такие безобразия,притом на достаточно высоком уровне.Примьера один магазин Лидл беспокоит,а куча свалок с опасными
Отходами прямо рядом с жителями страны-нет.Странно...
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Алексей Алексеев37 минут назад
так избавляются от свалок.что тут не понятно.всё очевидно
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Ага44 минуты назад
Ща че не пожар, то свалка будет
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