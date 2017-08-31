Пожар свалки в Иманте: горят отходы и покрышки (6)
Пожар повышенной опасности возник на проспекте Курземес в Риге, открытым пламенем горит свалка отходов, сообщили радио Baltkom в Государственной пожарно-спасательной службе.
ГПСС получила информацию о возгарании в 18.18.
На место ЧП выехало шесть пожарных машин. С огнем борются 33 пожарных.
"Пожару присвоена повышенная степень опасности. Горят отходы и покрышки", - сказали в ГПСС.
Площадь пожара еще не известна, так как огонь еще не локализован. Есть ли пострадавшие не сообщается.
Дым от пожара виден из центра Риги. Очевидцы делятся фото и видео. На месте побывал и корреспондент Mixnews.lv
Atkritumu un riepu ugunsgrēks Kurzemes prospektā #Rīga #Latvija. video no Alex-lv LV https://t.co/6t8uIyg9Vi pic.twitter.com/ckvEXj6HCe— BreakingLV (@breakinglv) 31 августа 2017 г.
Hey, @breakinglv , kas te dūšīgi deg jau 15 min? Bildēts no Hotel Albert terases uz Daugavas pusi pic.twitter.com/ZjcGe6ZwKn— Sandra Biseniece (@wazsabi) 31 августа 2017 г.
Atkritumu un riepu ugunsgrēks Kurzemes prospektā #Rīga #Latvija. foto no @kara_liene pic.twitter.com/CGLKEwEAf3— BreakingLV (@breakinglv) 31 августа 2017 г.
фото и видео: Дэги Караев, пользователи соцсетей
И кто то ж кормится с этих свалок,раз закрываются глазные щели,видя такие безобразия,притом на достаточно высоком уровне.Примьера один магазин Лидл беспокоит,а куча свалок с опасными
Отходами прямо рядом с жителями страны-нет.Странно...