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Пожар повышенной опасности возник на проспекте Курземес в Риге, открытым пламенем горит свалка отходов, сообщили радио Baltkom в Государственной пожарно-спасательной службе.

ГПСС получила информацию о возгарании в 18.18.

На место ЧП выехало шесть пожарных машин. С огнем борются 33 пожарных.

"Пожару присвоена повышенная степень опасности. Горят отходы и покрышки", - сказали в ГПСС.

Площадь пожара еще не известна, так как огонь еще не локализован. Есть ли пострадавшие не сообщается.

Дым от пожара виден из центра Риги. Очевидцы делятся фото и видео. На месте побывал и корреспондент Mixnews.lv

Hey, @breakinglv , kas te dūšīgi deg jau 15 min? Bildēts no Hotel Albert terases uz Daugavas pusi pic.twitter.com/ZjcGe6ZwKn — Sandra Biseniece (@wazsabi) 31 августа 2017 г.

фото и видео: Дэги Караев, пользователи соцсетей