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Если в ходе проверки выяснится, что во время сдачи экзамена в Рижской 3-й государственной гимназии были нарушены права слепого подростка, то директор учебного заведения может быть оштрафован. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал заместитель начальника департамента лицензий и регистрации Государственной службы качества образования Янис Михайлов.

"В случае, если будет констатировано, что была нарушена процедура экзамена, или его оценка была несправедлива, тогда результаты экзамена будут отменены. Также будет рассматриваться вопрос об административной ответственности директора, что грозит денежным штрафом", - отметил Михайлов.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в Рижскую 3-ю государственную гимназию не приняли слепого подростка. Директор пояснил, что молодой человек не прошел экзамен по математике. Однако мать ребенка уверена, что вступительные испытания не были подготовлены для инвалидов по зрению.

Ситуацию оценит Государственный центр качества образования.