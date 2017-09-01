Эксперт: если права слепого подростка нарушены, директора оштрафуют (2)
Если в ходе проверки выяснится, что во время сдачи экзамена в Рижской 3-й государственной гимназии были нарушены права слепого подростка, то директор учебного заведения может быть оштрафован. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал заместитель начальника департамента лицензий и регистрации Государственной службы качества образования Янис Михайлов.
"В случае, если будет констатировано, что была нарушена процедура экзамена, или его оценка была несправедлива, тогда результаты экзамена будут отменены. Также будет рассматриваться вопрос об административной ответственности директора, что грозит денежным штрафом", - отметил Михайлов.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что в Рижскую 3-ю государственную гимназию не приняли слепого подростка. Директор пояснил, что молодой человек не прошел экзамен по математике. Однако мать ребенка уверена, что вступительные испытания не были подготовлены для инвалидов по зрению.
Ситуацию оценит Государственный центр качества образования.
В обычной школе обучать слепого, глухого или с другими серьёзными нарушениями ребёнка можно только при условии, что в обычном классе созданы все условия и чтобы ребёнок получал полноценные знания, и чтобы учитель в классе мог эффективно работать со всеми учениками, а не только с учеником, требующим дополнительного индивидуального внимания.
Практика включения больных учеников в обычный класс (inclussion) впервые появилась в США, но там с КАЖДЫМ таким учеником работает специалист ИНДИВИДУАЛЬНО.
Иначе говоря, в обычном классе учитель работает с классом, в котором ДОПОЛНИТЕЛЬНО работает еще один учитель-помощник. (para-professional) с больным учеником.
Если в классе несколько больных детей, то часто с КАЖДЫМ больным работает ПРИКРЕПЛДЁННЫй к нему по закону помощник-учителя.
Понятно, что в Латвии таких ресурсов как в Америке пока-что нет.
В конкретном случае нужно смотреть не только на права слепого ребёнка, но прежде всего на права ВСЕХ детей в классе.
Если в школе не созданы спец-условия, то включение в класс слепого ребёнка приведет к тому, что учитель в классе не сможет уделять им необходимого внимания из-за занятости с больным ребёнком.