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Чаще всего 1 сентября у жителей Латвии ассоциируется с началом учебного года, показал опрос, проведенный в конце августа компанией Kantar TNS. Эта дата ассоциируется с началом учебного года у 79% опрошенных.

Тем времемен в социальных сетях люди поздравляют друг-друга и своих детейс "Днем знаний" и вспоминают школьные годы.

Так российский дизайнер, бизнесмен, блогер Артемий Лебедев перечислил в своем аккаунте в соцсети Facebook фразы, которые приходилось и приходится слышать в школе от учителей и призвал своих подписчиков продолжить список.

"Дубина стоеросовая. Урок не резиновый. А если тебя с десятого этажа попросят спрыгнуть, ты тоже сделаешь? Звонок - для учителя. Лес рук! А голову ты дома не забыл? Завтра точка превратится в двойку. Что еще? Вспоминаем/описываем школьные годы чудесные и фразы незабываемые", - написал Артемий.

Пользователи стали активно вспоминать школьные годы и цитировать своих учителей.

Портал Mixnews собрал самые яркие из высказываний

Наташа Королёва: Перед началом урока - встать! Руки по швам! Вот мне 33г, я до сих пор не понимаю чтоооо за швы? тьфу

Надежда Ким: Дневник на стол! Нет дневника? Тогда делаем "скорую помощь". ("Скорая помощь" выглядела так: учитель берёт портфель, вытряхивает содержимое на парту, достаёт из кучи дневник и удаляется)

Владимир Горобец Военрук: - Сегодня серьга в ухе, завтра кольцо в носу, послезавтра женское белье?

Марина Попова: Убираем учебники , достаём двойные листочки...

Елена Еленина: Математичка классная назыаала нас исключительно парнокопытными, козлами или коровами , в зависимости от пола ученика , животными. Кидалась указками и тряпками.

Кирилл Ершов: математичка, Маргарита Анатольевна, оттопырив средний палец (которым показывают фак) тыча в доску, говорила "-Вы все ДЭБИЛЫ!" До сих пор не забуду 25 лет прошло...

Евгений Абызов: Выйди и зайди нормально. Что я смешного сказала, скажи вместе посмеёмся. За 30 лет преподавания это мой худший класс.

Елена Шаврина: "Переворачиваю!". Так говорил наш бесподобный историк, когда шла контрольная. Он читал газету, тем самым давая спокойно списать.

Константин Оснос: Я вас задавлю! Так кричала новая историчка, прямо первого сентября. Ее звали Адель.

Максим Слепов: Училка по информатике: "Тебе никогда не надо даже подходить к компьютеру, ты ничего не соображаешь!" Уже 7 лет работаю программистом...

Elena Rusinova: Говорите, говорите, я посмотрю как вы контрольную напишите.

Кирилл Голоденко: Математичка на контрольной: поворот влево, поворот вправо - попытка списывания - двойка на месте!

Dmitry Kozeratsky: "Где дневник? Дома?! Дома у меня крокодил в ванной!" Всегда хотелось попасть к ней домой и увидеть живого крокодила...

Лина Осокина: Кто сегодня дежурный? Тряпку намочите...

Анна Рубель: Юбку из папиного галстука сшила?

Кристина Афанасьева: Ты в класс пришла или на панель?

Rita Bagaeva: Без родителей не приходи.