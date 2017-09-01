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Съемки военного фильма "Иди и смотри" выдались очень тяжелыми как физически, так и морально. Однако у актеров остались только самые хорошие воспоминания. Об этом рассказл в интервью радиостанции Baltkom в рамках круглого стола, посвященного Второй мировой войне, актер театра и кино, заслуженный артист России Алексей Кравченко.

"На время съемок фильма "Иди и смотри" мне было 13 лет, было сложно физически, одолевала дикая усталость и страх. Если сцена снималась в болоте, то это и было настоящее болото", - поделился актер.

Артист отметил, что съемки картины сделали его сильнее.

"Раньше фильмы снимались дольше и этот не исключение, съемки длились 9 месяцев. За это время съемочная группа превратилась в большую семью, которая относилась ко мне никак к ребенку, а как к абсолютно взрослому человеку. Мне не давали никаких поблажек. Я с уверенностью могу сказать, что те 9 месяцев меня сформировали. Я счастлив, что мой переходный возраст пришелся на момент съемок этого фильма. Для меня, как начинающего актера, это было очень важно", - поделился Кравченко.

Актер также вспомнил о работе с режиссером фильма Элемом Германовичем Климовым.

"Климов никогда не проявлял злобы по отношению ко мне, ему это не нужно было. Он просто подходил ко мне, смотрел пристальным взглядом и говорил: "Мне нужно так". Потом он уходил, а я уже додумывал сам - как именно так. Он никогда не кричал на меня, лишь один раз погрозил мне кулаком, когда увидел, что я катался на велосипеде. Он сказал: "Если ты упадешь, то будут ссадины. В одном кадре ссадина будет, а в другом нет, это недопустимо. Ты актёр, ты должен себя беречь!", - рассказал Кравченко.

Напомним, 30 августа на радио Baltkom прошла программа "Круглый стол", посвященная Второй мировой войне.