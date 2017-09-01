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Мэр Риги Нил Ушаков вошел в топ-150 самых популярных пользователей социальной сети Facebook, пишущих на русском языке и имеющих наибольшее количество подписчиков. Составителем топа является литературный критик, публицист, историк идей, кандидат филологических наук Николай Подосокорский, который ежегодно публикует его в своем интернет-журнале.

Нил Ушаков занял в этом топе 31 место – у него насчитывается 217 744 подписчика. Перед ним в топе расположились Михаил Ходорковский (29 место), певец Сергей Лазарев (30). А после Ушакова идет продюсер, радио и телеведущая Снежина Кулова (32) , журналист Божена Рынска (33 место).

Напомним, Центр государственного языка 27 июля 2016 года оштрафовал мэра Риги Нила Ушаков за то, что Рижская дума использует русский язык для общения в соцсети Facebook.

В первую десятку Топа-150 русскоязычных пользователей фейсбука вошли Премьер премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, бывший президент Грузии, украинский политик Михаил Саакашвили, певица Ани Лорак, глава Чечни Рамзан Кадыров , российский журналист, телеведущий Владимир Познер, телеведущая, продюсер Тина Канделаки, эстрадный артист, телеведущий Павел Воля и актер Семен Слепаков.

Первая десятка топа выглядит так:

1. Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ - 1 427 403 подписчика

2. Михаил Саакашвили, бывший президент Грузии, украинский политик - 927 545 подписчиков

3. Ани Лорак, певица - 792 594 подписчика

4. Рамзан Кадыров, глава Чечни - 755 244 подписчика

5. Тимати, музыкант - 586 788 подписчиков

6. Вера Брежнева, певица - 582 801 подписчик

7. Владимир Познер, журналист, телеведущий - 479 648 подписчиков

8. Тина Канделаки, телеведущая, продюсер - 453 199 подписчиков

9. Павел Воля, эстрадный артист, телеведущий - 444 685 подписчиков

10. Семен Слепаков, актер - 427 234 подписчика

А вот месторасположение мэра Риги Нила Ушакова.

29. Михаил Ходорковский, общественный деятель - 219 749 подписчиков

30. Сергей Лазарев, певец - 218 294 подписчика

31. Нил Ушаков, мэр Риги - 217 744 подписчика

32. Снежина Кулова, продюсер, радио и телеведущая - 214 735 подписчиков

33. Божена Рынска, журналист - 207 293 подписчиков