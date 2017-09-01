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Слабые позиции "Единства" не повлияют на стабильность коалиции не повлияют, считает депутат Сейма от "Согласия" Андрей Клементьев. Как он рассказал в интервью радио Baltkom, оппозиционные партии до сих пор, спустя 25 лет независимости Латвии, считают "рукой Москвы".

"Все эти страшилки работают. Нас, оппозицию, до сих пор необоснованно упрекают во всяких грехах, в отношениях с восточном соседом. Так что у коалиции нет возможности перестроить партнеров. Они прекрасно понимают, что они гарантируют свои 55 депутатских мест большинство и этим они довольны. Сами себя они не будут критиковать и сечь", - сказал он.

По словам Клементьева, он пытался поговорить с представителями "зеленой" партии, но опять услышал упреки.

"Я предложил поговорить по поводу утилизации мусора, но мне ответили, что мы "рука Москвы", мы подданные Кремля, поэтому с нами договариваться вообще ни о чем не будут", - рассказал депутат.

"Ну о чем говорить! Этот молодой человек (Эдгар Таварс), который только недавно стал лидером "зеленой" партии, ему легче крикнуть в лицо эти шаблоны, глупости и так далее, для того, чтобы не принимать ни аргументацию, ни вступать с тобой в возможную коалицию, так как у него есть друзья националисты, которые орут вечно одно и то же "русские идут". И есть "Единство", которому интересны посты, чем больше постов, тем лучше, тем больше влияние, тем они глубже в госуправлении. Далеко ходить не надо: министр может пристроить своего бывшего лидера партии в посольство – хоп-хоп ни с того, ни с сего", - отметил он.

Клементьев подчеркнул, что члены правительства очень комфортно себя чувствуют, но если посмотреть по персоналиям, то все они очень слабые.

"Они себя очень комфортно себя чувствуют и настолько комфортно, что даже мы, люди, работающие близко с Кабинетом министров, даже на вскидку описать всех министров, мы будем задумываться, потому что некоторые позиции настолько неинтересны и блеклые. Что уж говорить о простых людях. Если министр не знает, что делает подчиненный. Документ появляется, он читает на заседании Кабинета министров, если через Кабинет министров проходит проект в 15 миллионов о передаче существенных государственных средств в частные пенсионные фонды и никто их не защищает. О чем можно говорить. Какая коалиция? ", - указал Клементьев.