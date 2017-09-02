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Присутствие иностранных наблюдателей на российско-белорусских учениях "Запад-2017" не имеет никакого смысла, так как из-за масштаба учений за ними невозможно проследить. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал депутат Сейма от Союза "зеленых" и крестьян, член Комиссии по национальной безопасности Карлис Сержантс.

""Запад-2017" - это очень крупные учения, с большим объемом солдат, техники, авиации, артиллерии. Наблюдения других стран за ними просто смехотворны. Это один-два дня в центральном штабе¸ где совершенно не видны масштабы. Идея учений - нападение на страны с выдуманными названиями, но они как-то ассоциируются с Литвой, Латвией и Эстонией. Всегда надо быть начеку", - отмечает он.

Напомним, ранее министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич предупредил, что во время российско-белорусских учений "Запад" Латвия должна быть готова к провокациям, которые сначала будут выглядеть как инцидент.

Учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября 2017 года на территории Белоруссии и в зоне ответственности Западного военного округа на территории России.