Сержантс: бессмысленно вести наблюдения за учениями "Запад-2017" (12)
Присутствие иностранных наблюдателей на российско-белорусских учениях "Запад-2017" не имеет никакого смысла, так как из-за масштаба учений за ними невозможно проследить. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал депутат Сейма от Союза "зеленых" и крестьян, член Комиссии по национальной безопасности Карлис Сержантс.
""Запад-2017" - это очень крупные учения, с большим объемом солдат, техники, авиации, артиллерии. Наблюдения других стран за ними просто смехотворны. Это один-два дня в центральном штабе¸ где совершенно не видны масштабы. Идея учений - нападение на страны с выдуманными названиями, но они как-то ассоциируются с Литвой, Латвией и Эстонией. Всегда надо быть начеку", - отмечает он.
Напомним, ранее министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич предупредил, что во время российско-белорусских учений "Запад" Латвия должна быть готова к провокациям, которые сначала будут выглядеть как инцидент.
Учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября 2017 года на территории Белоруссии и в зоне ответственности Западного военного округа на территории России.
И Россию понимаю.Она должна отработать все варианты защиты своей территории при каком либо локальном конфликте,спровоцированном Америкой и напустивших своих подопечных в лице Польши и Балтии на сопредельное государство,потому как уже давно известно американским аналитикам ,что захватить Сувалкский коридор России требуется 3 часа,а взять Польшу и Балтию в течении 60 часов.Это то фактор Россией давно отработан,но применен не будет однозначно-главное,это в случае нападения сдержать натиск и перейти в контрнаступление,чтобы уложиться в вышеназванные временные рамки и даже их превзойти.
,Вряд ли найдутся смертники напасть на Россию-вторую лучшую армию в мире,а по духу-первую.
Поэтому будут богатеть и дальше министры-капиталисты приграничных к России стран,зарабатывая на покупке американского вооружения.