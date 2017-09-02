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Латвийский музыкант, лидер группы Da'Ba Александр Казаков прошел первый этап шоу "Голос" на Первом канале. 1 сентября стартовал шестой сезон телешоу. На первом этапе участники должны пройти т.н. слепые прослушивания.

Александр Казаков исполнил песню "Молит¬ва Франсуа Вийона" Булата Окуджавы. До него эту композицию на шоу никто не исполнял.

В этом году в жюри сидят Пелагея, Александр Градский, Леонид Агутин и Дима Билан. Красную кнопку успел нажать Билан, однако все наставники сошлись во мнении, что Казаков достоин продолжать участие в шоу.

"Начинает работать сердце иначе - физически это ощущаю. Потому что архичестно - этому очень тяжело противиться. Не мог не повернуться! Больше ничего не добавишь", - сказал Билан.

Сразу после выступления на странице Казакова в социальной сети Facebook стали появляться поздравления. Портал Mixnews присоединяется к ним и желаем певцу удачи!