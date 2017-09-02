Эксклюзив |

Латвийцы стали чаще думать о том, как распределить наследство после своей смерти. Об этом в интервью радио Baltkom рассказала председатель cовета присяжных нотариусов Латвии Сандра Стипниеце.

"Люди стали писать заявления чаще. Теперь это сделать проще. Уже в течение трех лет есть возможность прийти к нотариусу и написать завещание без присутствия свидетеля. Человек может прийти один, высказать свою волю, а нотариус составит завещание. После этого документ будет зарегистрирован в публичном регистре завещаний. После этого человек может быть уверен, что когда начнется наследственное дело, его воля будет учтена. У него есть гарантия, что завещание не пропадет", - рассказала она.

Каждый год присяжные нотариусы заводят в среднем 12 000 дел о наследстве. Обратиться к нотариусу с просьбой начать дело о наследстве могут только те лица, которые имеют право претендовать на наследство. На законных основаниях наследования ими являются родственники или лицо, которое человек, оставивший наследство, указал своим наследником по завещанию (в завещании) или договорным наследником (в договоре наследования).